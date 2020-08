UFC Rohrbach-Berg gewinnt dank starker zweiter Halbzeit

Details Sonntag, 23. August 2020 20:40

Runde zwei der Landesliga Ost brachte die Begegnung zwischen dem SC Marchtrenk und dem UFC Pieno Rohrbach-Berg. Beide Teams konnten bereits zum Saisonauftakt erstmals anschreiben, so feierte Rohrbach einen glatten Heimsieg gegen Traun, der SC Marchtrenk hingegen holte auswärts gegen Naarn ein 2:2 Unentschieden. Demnach war für beide Vereine die Chance, den guten Start in die neue Saison weiterzuführen. Dies gelang dem UFC Rohrbach-Berg, gewinnt die Eisschiel-Elf mit 4:2 und feiert damit den zweiten Saisonsieg.

Marchtrenk dreht frühen Rückstand

Schiedsrichter der Partie war Philipp Wenigwieser vor rund 170 Zusehern am Sportplatz des SC Marchtrenk. Rohrbach erwischte in dieser Begegnung den besseren Start, konnte der UFC schon früh offensiv Akzente setzen und zudem durch ein Tor von Manuel Hartl nach bereits vier Minuten einen Auftakt nach Maß feiern. Die Anfangsphase sollte auch danach den Gästen gehören, die sich nach etwa 20 Minuten dann etwas zu weit zurück ziehen sollten und so den SC Marchtrenk allmählich besser ins Spiel kommen ließen. Mit langen Bällen in die starke Offensive wurde man dann zunehmend immer gefährlicher, ehe man wenig später durch einen Doppelschlag die Partie drehen konnte. Zunächst staubte Petr Hosek ab, nur sechs Minuten später traf Rene Kober nach einer guten Einzelaktion. Die beste Gelegenheit auf einen möglichen Ausgleich für Rohrbach hatte kurz vor dem Pausenpfiff Jan Mittermayr, David Plavac im Tor des SC hielt aber die Pausenführung für seine Mannschaft fest.

Rohrbach belohnt sich für gute zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel übernahm Rohrbach wieder das Kommando und wurde fortan immer gefärhlicher. Nachdem Plavac zunächst noch durch starke Paraden die knappe Führung behaupten konnte, war er in Minute 60 dann chancenlos, als Stefan Berndorfer per volley zum mittlerweile verdienten Ausgleich traf. Die Gäste erhöhten infolge noch einmal die Schlagzahl, erspielten sich immer wieder gute Chancen, jedoch dauerte es bis in die Schlussphase, bis man das Spiel endgültig auf die eigene Seite ziehen konnte. So war es zweimal der starke Jan Mittermayr der erst in Minute 86 durch eine schöne Soloaktion das 3:2 erzielte und später in der Nachspielzeit abermals erfolgreich abschloss und für die Entscheidung sorgte. Der UFC Rohrbach-Berg feiert damit aufgrund einer sehr starken zweiten Spielhälfte einen verdienten Auswärtserfolg und sichert sich weitere drei Punkte.

Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach-Berg:

„Wir sind gut in die Partie gekommen, haben uns dann aber zu weit zurückgezogen. Marchtrenk kam dann besser in die Partie und die Partie gedreht. Im zweiten Abschnitt waren wir aber sicher die bessere Mannschaft und haben uns den Sieg sicher verdient.“

Die Besten:

UFC Rohrbach-Berg: Jan Mittermayr (LF),

SC Marchtrenk: David Plavac (TW)

