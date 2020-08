Union Katsdorf freut sich über knappen Sieg in Schwertberg

Details Samstag, 29. August 2020 11:14

In der dritten Runde der Landesliga Ost traf am Freitag die ASKÖ Schwertberg auf die Union Katsdorf. Die Gäste aus Katsdorf können mit dem Saisonauftakt durchaus zufrieden sein, konnte man nach dem klaren Startsieg in Neuzeug auch in Runde zwei einen Punkt gegen St. Ulrich holen. Auf der Gegenseite wartet Schwertberg noch auf den ersten Saisonsieg, musste die Lindtner-Elf nach einem Remis zu Beginn zuletzt gegen Bad Leonfelden eine Niederlage einstecken. Hinzu kam nun die Zweite, gewinnt Katsdorf knapp mit 1:0 und bleibt ungeschlagen.

Früher Führungstreffer

Schiedsrichter der Partie war Aleksandar Joldzic vor etwa 275 Zusehern im Steinbach Stadion in Schwertberg. Gleich in den Anfangsminuten sollte es heiß hergehen, konnte Schwerterg gleich nach wenigen Sekunden einen ersten gefährlichen Schuss auf das Gäste-Tor setzen, ehe es nur kurze Zeit später auf der anderen Seite des Platzes nach einem Foul im Strafraum Elfmeter für Katsdorf gab. Union-Torjäger Tautscher trat an, vergab jedoch die große Chance zur Führung für seine Mannschaft. Infolge versuchte Schwertberg die Partie in den Griff zu bekommen, genau in dieser Phase traf dann aber plötzlich doch Katsdorf zur frühen Führung. Benjamin Tautscher machte seinen Fehlschuss aus Minute vier wieder gut und traf gewohnt souverän zum 1:0 für die Gäste. Nur fünf Minuten später hätte es beinahe schon 2:0 stehen können, der flinke Brandstetter ließ jedoch eine gute Einzelaktion aus. Bis zur Pause hatten dann beide immer wieder gute Möglichkeiten auf Tore, hatte Katsdorf allein durch Tautscher noch zwei hochkarätige Chancenauf die Pausenführung. Nach 45 Minuten sollte es schließlich aber ohne weitere Tore zurück in die Pause gehen.

Katsdorf bringt Sieg über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie im wahrsten Sinne etwas dahin, setzte der einsetzende Regen und starker Wind dem Spielgeschehen etwas zu und war mitverantwortlich dafür, dass beide Teams im zweiten Abschnitt etwas Eingewöhnungszeit brauchten. Danach drückte Schwertberg allerdings auf den Ausgleich, mit etwas Glück konnte die Gäste-Defensive rund um Keeper Stephan Pichler die Null aber festhalten. Nach 75 Minuten hatte dann Schwertberg die wohl beste Chance auf den Ausgleich, Tautscher klärte nach einem Freistoß der Heim-Elf aber vor dem eigenen Tor in höchster Not. Auf der Gegenseite hätte Katsdorf nach einem Fehler der ASKÖ-Defensive die Vorentscheidung herbeiführen können, es blieb jedoch bis zum Schlusspfiff spannend. Am Ende gewann aber die Union Katsdorf knapp mit 1:0 und fährt damit den zweiten Saisonsieg ein, während die ASKÖ Schwertberg weiter auf den ersten Dreier warten muss.

Samir Gradascevic, Trainer Union Katsdorf:

„Wir haben gut begonnen, dann aber in der kurzen Phase zu zehnt den Rhythmus etwas verloren. Da hatte Schwertberg durchaus gute Chancen. Dennoch hätten wir mit etwas Glück noch ein, zwei Tore mehr in Halbzeit eins machen können. In den Schlussminuten hat der Gegner natürlich alles probiert, am Ende haben wir uns den Sieg aber durchaus verdient.“

Die Besten:

Katsdorf: Lukas Preining (RV), Marcel Pichler (ZM)

