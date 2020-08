Dritter Sieg im dritten Spiel für den UFC Rohrbach-Berg

Details Samstag, 29. August 2020 11:23

In Runde drei in der Landesliga Ost empfing am Freitag der UFC PIENO Rohrbach-Berg die ASKÖ SV Maucky’s Verfließung Marchtrenk. Für die Kontrahenten ist der Saisonauftakt unterschiedlich verlaufen. Während die Heimischen nach Siegen über Traun und den SC Marchtrenk bereits sechs Punkte am Konto haben, gab es für die Gäste erst am vergangenen Spieltag nach einem spektakulären 4:4 gegen Traun den ersten Zähler. Dabei sollte es nach Spieltag drei auch bleiben, setzte sich Rohrbach am Ende knapp mit 2:1 durch und bleibt weiter ohne Punkteverlust.

Später Ausgleich in Halbzeit eins

Schiedsrichter der Partie war Gregor Leonfellner vor rund 200 Zusehern in der Raiffeisen Arena in Rohrbach. Eben jenen wurde von Start weg eine flotte Begegnung präsentiert, in der die Heimischen schon nach wenigen Sekunden in den Angriffsmodus schalteten und so gleich auch erste Torchancen vorfinden konnten, diese jedoch vorerst ausließen. Auch die Brenner-Elf kam infolge offensiv immer mehr zur Geltung und hätte in Minute fünf duch Hattinger gar schon in Führung gehen müssen. Wenige Minuten später stand es dann aber doch bald 1:0 für den SV, traf Philipp Stangl aus einem Freistoß. Fortan übernahmen die Gäste immer mehr das Kommando und hatten durch Mayr die beste Chance auf eine höhere Führung, die Latte verhinderte allerdings einen weiteren Treffer. Zum Ende der ersten Spielhälfte flachte die Partie schließlich aber etwas ab, sollten sich beide Teams in der Defensiv stabilisieren und wenige Möglichkeiten für den Gegner zulassen. Praktisch mit dem Pausenpfiff war es dann aber doch noch einmal so weit, bugsierte Stefan Berndorfer aus einem Getümmel den Ball ins Tor und stellte auf 1:1 Damit ging es wenig später schlussendlich auch in die Pause.

Rohrbach bleibt makellos

Nach Wiederanpfiff fand nun auch der UFC Rohrbach wieder besser ins Spiel, kam auch schon bald fast im Minutentakt immer wieder zu guten Möglichkeiten auf die Führung, Marchtrenk-Goalie Sabur bewies jedoch ein ums andere Mal sein Können und bewahrte seine Mannschaft zunächst noch vor einem Rückstand. Aber auch die Gäste waren im zweiten Durchgang mutig und erarbeiteten sich ein, zwei gute Abschlüsse, die jedoch ungenutzt blieben sollten. Kurz nach Anbruch der Schlussviertelstunde belohnte sich Rohrbach schließlich aber für ihr großes Engagement in der zweiten Halbzeit und konnte durch einen satten Flachschuss durch Markus Gahleitner auf 2:1 stellen. In den Schlussminuten sollte Rohrbach der Entscheidung dann näher sein, als Marchtrenk dem Ausgleich. Keeper Sabur war am Ende hauptverantwortlich dafür, dass es allerdings beim knappen 2:1 für Rohrbach blieb, die damit nach drei Runden bereits neun Punkte einfahren konnten.

Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach-Berg:

„Wir hatten gleich zu Beginn zwei gute Aktionen, sind danach aber aus einem Freistoß in Rückstand geraten und waren bis zur Pause auch nicht mehr wirklich im Spiel. Trotzdem ist uns noch der Ausgleich gelungen, ehe wir in Halbzeit zwei dann viele Chancen hatten und uns dafür auch mit zwei Toren noch belohnen konnten. Wir waren leider im Vergleich zu letzter Woche nicht so zwingend, das muss nächste Woche in Dietach wieder anders werden.“

Die Besten:

UFC Rohrbach: Manuel Hartl (ZM), Liridon Sylaj (IV)

