0:6! USV St. Ulrich feiert überzeugenden Premieren-Sieg!

Details Sonntag, 06. September 2020 12:52

In Runde vier der Landesliga Ost empfing am Samstag der SV HAKA Traun den USV St. Ulrich. Beide Teams haben zum Auftakt jeweils Niederlagen einstecken müssen, sich zuletzt aber gut präsentiert und punkten können. Während Traun vergangene Woche in Neuzeug den ersten Saisonsieg feiern durfte, remisierten die Gäste aus St. Ulrich nach guten Leistungen zuvor doppelt. Diese Woche sollte es dann aber soweit sein, gewinnt die Pilz-Elf deutlich mit 6:0 und holt damit einen mehr als überzeugenden ersten Saisonsieg.

Klare Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Karl Waldl vor etwa 150 Zusehern am Sportplatz des SV Traun. Der Gastgeber fand trotz Heimvorteil aber garnicht in die Partie, versuchten die Mannen von Coach Erbschwandtner jedoch immerhin defensiv kompakt zu stehen. Auch die Gäste aus St. Ulrich brauchten etwas Gewöhnungszeit, wurden mit Fortlauf aber immer besser und konnten nach einer Anfangsphase ohne nennenswerte Aktionen schlussendlich das Kommando übernehmen. Nach 17 Minuten sollte der erste wirkliche Torschuss dann auch gleich die Führung bedeuten. Freistoßspezialist Max Dutzler trat aus 25 Metern an und versenkte den Ball herrlich zum 1:0 für den USV. Infolge waren die Damberg-Kicker die offensiv klar aktivere Mannschaft und konnten sich einige gute Möglichkeiten erspielen, was schließlich kurz vor der Pause noch für eine komfortable Halbzeitführung reichen sollte. Innerhalb von nur zwei Minuten traf erst Christoph Kugfarth aus großer Distanz sehenswert zum 2:0, anschließend erzielte Norbert Schmid per Kopf gar schon das 3:0. Traun fand bis auf eine Standardsituation offensiv kaum statt, daru ging es mit diesem Stand dann auch zurück in die Kabinen.

USV St. Ulrich legt noch drei Tore nach

Auch nach dem Wiederanpfiff konnte St. Ulrich die Tormaschinerie früh starten, sorgten die Gäste bereits nach fünf Minuten für die endgültige Entscheidung. Nesimovic legte vor Traun-Goalie Foric auf Steinmaßl ab, der auffällige Flügelmann hatte infolge aus kurzer Distanz keine Probleme und netzte zum 4:0. Die Trauner sollten auch in Durchgang zwei kaum mit dem gegnerischen Offensivdrang zurecht kommen, agierte St. Ulrich in allen Belangen eine Klasse stärker und konnte nach etwas mehr als einer Stunde den nächsten Torerfolg verzeichnen. Wieder war Christoph Kugfarth der Torschütze und krönte damit seinen starken Auftritt mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag. In den Schlussminuten war dann merklich die Luft draußen, spielten die Gäste das Spiel souverän herunter, ehe man fünf Minuten vor Schluss durch Norbert Schmid noch das Tor zum Endstand von 6:0 erzielen konnte. Der USV St. Ulrich holt damit nach einer starken Leistung den ersten Saisonsieg und bleibt die dritte Partie infolge ohne Niederlage.

Josef Schmidbauer, Sportlicher Leiter USV St. Ulrich:

„Die Mannschaft ist heute stark aufgetreten, waren wir über die gesamte Spielzeit klar die bessere Mannschaft, haben kaum Chancen zugelassen und vorne natürlich viel richtig gemacht. Mit diesem Spiel können wir nur zufrieden sein.“

Die Besten:

USV St. Ulrich: Christoph Kugfarth (ZM), Norbert Schmid (RM)

