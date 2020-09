SC Marchtrenk tütet spät den ersten Saisonsieg ein

Details Sonntag, 06. September 2020 14:45

In Runde vier der Landesliga Ost empfingen die Blau-Weiss Linz Amateure am Samstag den SC Marchtrenk. Für beide Seiten ist der Saisonstart bislang unglücklich verlaufen, wartet Linz, als auch Marchtrenk noch auf den ersten Sieg und haben jeweils erst einen Punkt auf dem eigenen Konto. Nach 90 spannenden Minuten setzte sich am Ende der SC Marchtrenk durch und holt den ersten vollen Erfolg, während die Blau-Weißen weiter auf den ersten Dreier warten müssen.

Späte Linzer Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Stephan Bauer vor knapp 200 Zuschauern im Linzer Donaupark Stadion. Den besseren Start in einer Begegnung zweier vermeintlich ausgeglichener Mannschaften erwischten die Gäste aus Marchtrenk. Die Kensy-Elf schaffte es bereits früh in der Partie das Kommando zu übernehmen und war auch offensiv klar die aktivere Mannschaft im ersten Spielabschnitt, wenngleich man zunächst etwas auf nennenswerte Abschlüsse warten musste. Die Linzer hingegen brauchten etwas, um im Spiel anzukommen, hatten nach einer halben Stunde aber durch Secic die bis zu diesem Zeitpunkt beste Chance in Durchgang eins. Danach blieb man aber weitgehend ohne weitere Möglichkeit, war Marchtrenk infolge vor allem über Sulimani immer wieder gefährlich vor dem gegnerischen Tor präsent. Kurz vor der Pause hatte man nach zwei, drei guten Versuchen auch Pech, als ein Schuss von Sulimani nur an der Stange landete. Die Pausenführung schnappte sich dann mit der letzten Aktion vor der Halbzeit aber doch BW Linz, nutzte David Swoboda einen Patzer der SC-Defensive zum 1:0 für die Linzer.

Gäste drehen das Spiel

Die Halbzeitpause tat dann offenbar dem Gastgeber zunächst besser als dem SC Marchtrenk, die die Anfangsminuten noch etwas verschliefen. So hatten die Linzer früh ein, zwei gute Möglichkeiten, ehe mit Fortlauf auch der SC wieder mehr fürs Spiel tat und wenig später dann auch schon den Ausgleich bejubeln konnte. Schiedsrichter Bauer zeigte nach einem Foul von BW-Goalie Horner auf den Punkt, Rene Kober ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und sorgte per Elfmeter für das 1:1. In der Schlussphase hatten dann beide Mannschaften die ein oder andere gute Chance auf die Führung, diese holte sich dann fünf Minuten vor Schluss aber der SC Marchtrenk. Julian Peterstorfer übernahm eine Hereingabe von der linken Seite und erzielte das viel umjubelte 2:1 für seine Mannschaft. Die Heimischen warfen schlussendlich noch einmal alles nach vorne, es sollte jedoch nicht mehr für den Ausgleich reichen. Am Ende gewinnt damit der SC Marchtrenk nicht unverdient mit 2:1 und feiert damit den ersten Saisonsieg.

Christian Baschlberger, Sportlicher Leiter SC Marchtrenk:

„Die ersten 45 Minuten sind wir sehr dominant aufgetreten und hätten eigentlich zur Halbzeit in Führung liegen müssen. Danach wurde die Partie offener, wir haben sich aber doch den Sieg erarbeitet, der aufgrund der Leistung aber sicher verdient ist. Bei etwas mehr Effizienz hätten wir wohl aber nicht so lange auf das Siegestor warten müssen.“

Die Besten:

SC Marchtrenk: Rene Kober (OM), Medi Sulimani (LM)

