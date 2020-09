2:1! Union Katsdorf bleibt auch gegen Admira Linz ungeschlagen

Details Sonntag, 06. September 2020 15:16

In Runde vier der Landesliga Ost traf am Samstag die Union Katsdorf auf den SK Admira Linz. Für beide Mannschaften ist der Saisonstart recht ordentlich verlaufen, stehen auf beiden Seiten jeweils zwei Siege zu Buche, die Union Katsdorf blieb bislang gar noch ohne Niederlage. Dementsprechend war es auch die erwartet enge und offene Partie, konnten sich am Ende jedoch die Mannen von Samir Gradascevic durchsetzen und bleiben nach dem knappen 2:1-Sieg weiter ungeschlagen.

Toller Start für die Admira

Schiedsrichter der Partie war Kurt Habichler vor rund 200 Zusehern in der Lettner-Arena in Katsdorf. Den Heimvorteil konnten die Gastgeber zunächst aber nicht ausnutzen, war die Gradascevic-Elf in der Anfangsphase noch in der Kabine. Vielmehr konnten die Gäste das Kommando übernehmen und auch bereits in Minute sieben schon verdient in Führung gehen. Nach einer Flanke wurde Kevin Mayer perfekt in Szene gesetzt, der aus zentraler Position fünf Meter vor dem Tor nur noch einschieben musste. Kurz danach hatten die Linzer gleich einen zweiten Hochkaräter, verpassten allerdings das mögliche 2:0. Dies bestrafte Katsdorf wenig später eiskalt. Tatuscher bediente Brandstetter, der mit seinem Abschluss Gäste-Goalie Schöffmann keine Abwehrmöglichkeit ließ. Fortan war nun auch Katsdorf besser im Spiel, blieben die Gäste zwar mehr am Ball, die Heimischen präsentierten sich aber als gefährlicher vor dem gegnerischen Tor. Dennoch ging es nach 45 Minuten schließlich ohne weitere Torerfolge zurück in die Kabinen, Admira Linz war zu diesem Zeitpunkt nach der Roten Karte für Schleindlhuber gar nur noch zu zehnt am Platz.

Katsdorf nutzt eine der vielen Chancen

Ähnliches gab es dann auch in Durchgang zwei zu sehen. Admira Linz machte in Ballbesitz eine gute Partie, fehlte es aber nach vorne hin heute an der nötigen Durchschlagskraft. Anders sollte dies beim Gastgeber sein, der früh im zweiten Abschnitt mit Manuel Paule ebenso einen Spieler mit der Ampelkarte verlor. Immer wieder ließ man mit guten Aktionen in der Offensive aufhorchen, blieb man zunächst aber noch glücklos. Allein Benjamin Tautscher hätte zu diesem Zeitpunkt mit etwas Glück bereits ein, zwei Tore erzielen können. So brauchte es nach etwas mehr als einer Stunde schlussendlich eine Standardsituation, die das Spiel zugunsten der Union drehen sollte, verwandelte Marcel Pichler einen Freistoß direkt und stellte auf 2:1. Admira Linz hatte auch danach wenige Chancen auf den Ausgleich, blieb es aber bis zum Schluss spannend, zumal auch Benjamin Tautscher noch die Vorentscheidung vergab. Katsdorf brachte aber die knappe Führung über die Zeit und freut sich damit über den dritten Saisonsieg.

Samir Gradascevic, Trainer Union Katsdorf:

„Die Admira ist wirklich eine sehr gute Mannschaft und hatte lange auch mehr vom Spiel. Dennoch ist der Sieg für uns glaube ich verdient, weil wir mehr und bessere Chancen hatten. Wir freuen uns natürlich darüber, dass es momentan so gut läuft.“

Die Besten:

Union Katsdorf: Daniel Brandstetter (RM), Manuel Hofer (LV)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?