UFC Rohrbach gewinnt auch in Dietach

Runde vier der Landesliga Ost brachte die Begegnung zwischen der Union Procon Wohnbau Dietach und dem UFC PIENO Rohrbach-Berg. Den Saisonauftakt hätten sich die Heimischen wohl anders vorgestellt. Trotz namhafter Neuzugänge und neuem Trainerteam läuft es bei den Dietachern noch nicht wirklich, konnte man nach zwei Niederlagen vergangene Woche jedoch den ersten Sieg einfahren. Besser läuft es bei den Gästen aus Rohrbach, die nach den ersten drei Runden noch ohne Punktverlust sind. Dies bleibt auch weiterhin so, gewinnen die Gäste mit 3:1.

Später Ausgleich für die Gäste

Schiedsrichterin der Partie war Maria Ennsgraber vor rund 200 Zusehern in der DietachArena. Die Heimischen fanden auch zunächst besser in das Spiel, befand sich Rohrbach gedanklich in den ersten 30 Minuten wohl noch in der Kabine. Folglich zeigte Dietach seine spielerische Stärke und diktierte über weite Strecken der ersten Halbzeit das Geschehen. Demnach war auch die frühe Führung in Minute 13 völlig verdient. Zunächst schien die Situation auf Seiten der Gäste geklärt, Dietach brachte den Ball aber postwendend zurück in die Gefahrenzone, wo Denis Berisha wartete und souverän zur Führung verwandelte. Dietach hatte auch danach ein, zwei gefährliche Momente, konnte schließlich aber nicht verhindern, dass Rohrbach gegen Ende der ersten Halbzeit stärker wurde und die Partie fortan offener gestaltete. Nachdem man noch erst einen 100er vergab, folgte kurz vor dem Pausenpfiff dann doch der Ausgleich, traf Manuel Hartl sehenswert zum 1:1 Ausgleich, der gleichzeitig auch den Pausenstand bedeutete.

Rohrbach siegt verdient

Die Eisschiel-Elf konnte den Schwung auch in den zweiten Durchgang mitnehmen und war sofort wieder gut im Spiel. Anders hingegen der Gastgeber, der infolge immer wieder Probleme mit den nunmehr höher anlaufenden Gästen hatte und auch in der Offensive nicht mehr die nötige Durchschlagskraft besaß. Nach 50 Minuten war die Partie schließlich auch gedreht, tankte sich Stürmer Benedikt Schaubmair durch und erzielte das 2:1. Goalie-Thallinger war zwar mit den Fingerspitzen noch dran, musste aber dennoch hinter sich greifen. Auch danach war Rohrbach dem dritten Tor näher, als Dietach dem Ausgleich, blieb die Partie dennoch aber lange spannend. Denn erst in Minute 87 gab es dann die Entscheidung, lenkte Simon Pranzl einen Schuss von Friedl entscheidend ab, war Thallinger abermals machtlos. Dies bedeutete dann auch den Endstand, setzt sich Rohrbach verdient mit 3:1 in Dietach durch und bleibt weiter ohne Punkteverlust.

Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach-Berg:

„Die ersten 30 Minuten waren nicht gut von uns, da war Dietach klar besser. Wir sind aber nicht unverdient noch zum Ausgleich gekommen und haben den zweiten Abschnitt sehr ordentlich gespielt. Deswegen ist der Sieg auch sicher verdient, haben wir in der zweiten Halbzeit kaum Chancen des Gegners zugelassen.“

Die Besten:

UFC Rohrbach-Berg: Andre Reisinger (ZM), Benedikt Schaubmair (ST)

