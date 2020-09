ATSV Neuzeug muss sich Viktoria Marchtrenk geschlagen geben

Details Sonntag, 06. September 2020 18:43

In der vierten Runde der Landesliga Ost traf am Samstag die ASKÖ SV Maucky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk auf den ATSV Neuzeug. Auf beiden Seiten wartet man noch auf den ersten Saisonsieg. Während Marchtrenk zumindest bereits einen Punkt ergattern konnte, sind die Neuzeuger sogar noch ohne Punkte, verlor die Zauner-Elf alle drei Auftaktpartien. Diese Serie sollte auch über dieses Wochenende hinaus bestehen bleiben, setzt sich der SV Marchtrenk mit 2:1 durch und feiert den ersten Saisonsieg.

Neuzeug besser, Marchtrenk trifft

Schiedsrichter der Partie war Ahmed Causevic vor rund 180 Zusehern in der Breitenfellner Personal Arena in Marchtrenk. Beide Mannschaften brauchten in der Anfangsphase etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen, tastete man sich zunächst etwas ab. Mit Fortlauf kamen aber die Gäste aus Neuzeug immer besser in Fahrt und hatten folglich mehr vom Spielgeschehen in Halbzeit eins. Viktoria Marchtrenk arbeitete jedoch in der Defensive ganz gut und ließ nur wenige Chancen des Gegners zu. So verzeichneten die Neuzeuger ihre beste Chance nach knapp einer halben Stunde durch einen Weitschuss von der Mittellinie durch Kapitän Martin Kammerhuber, der den etwas zu weit vor dem Tor stehenden SV-Goalie Sabur überhob, aber um Zentimeter verzog. Kurz vor der Pause ging entgegen dem Spielverlauf aber doch Viktoria Marchtrenk in Führung. Eine gute Flanke von der Seite übernahm Aaron Sternbauer per Kopf zum durchaus glücklichen 1:0 für den Gastgeber. Bis zur Pause gab es dann keine weiteren Torerfolge, warum es mit diesem Zwischenstand schließlich auch zurück in die Kabinen ging.

Knapper Sieg für Marchtrenk

Der zweite Durchgang hätte dann für Neuzeug kaum besser starten können, war es bereits in Minute 48 Attila Cziraki, der sich plötzlich allein vor Sabur wiederfand, den Goalie umspielte und souverän den Ausgleich besorgen konnte. Die Antwort der Gäste ließ allerdings nur wenige Minuten auf sich warten. Wieder fand eine Hereingabe den Kopf von Aaron Sternbauer und wieder war ATSV-Keeper Stickler geschlagen. Somit war Marchtrenk nach einer knappen Stunde wieder in Front. Infolge gestaltete sich die Partie offener, wechselten sich beide mit Offensivaktionen ab, ohne jedoch weiter Torerfolge vermelden zu können. In der Nachspielzeit hatte Neuzeug den späten Ausgleich noch am Fuß beziehungsweise am Kopf, ein Freistoß von Herzog konnte allerdings zur Ecke geklärt werden, folglich verzog Lueghamer per Kopf nur knapp. Somit blieb es beim knappen 2:1-Heimsieg für Viktoria Marchtrenk, der ATSV Neuzeug bezieht damit die vierte Niederlage im vierten Spiel.

Bester Spieler:

Viktoria Marchtrenk: Aaron Sternbauer (OM)

