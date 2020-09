ATSV Neuzeug überrascht mit Sieg in Rohrbach

Details Sonntag, 13. September 2020 00:39

In der fünften Runde der Landesliga Ost traf der UFC PIENO Rohrbach-Berg auf den ATSV Neuzeug. Im Duell zwischen dem bislang ohne Punktverlust auf Platz zwei rangierenden Gastgeber und dem noch punktelosen Tabellenletzten aus Neuzeug schien im Vorfeld die Favoritenrolle klar vergeben. Am Ende sorgte Neuzeug allerdings für eine faustdicke Überraschung, reichte ein Treffer und ein starker Schlussmann zum ersten Saisonsieg. Rohrbach muss trotz vieler guter Chancen die erste Niederlage einstecken, übernimmt aber dennoch die Tabellenführung.

Nullnummer zur Pause

Schiedsrichter der Partie war Lukas Schüttengruber vor rund 200 Zuschauern in der Raiffeisen Arena in Rohrbach-Berg. Die Gäste aus Neuzeug präsentierten sich von Beginn an sehr defensiv eingestellt, waren zwei kompakte Viererketten hauptsächlich mit Verteidigungsarbeit beschäftigt, Czirkai und Neudorfer lauerten indes auf mögliche Torchancen, die es in Halbzeit eins für Neuzeug aber nicht geben sollte. Rohrbach hatte allerdings durchaus Schwierigkeiten, durch den gut stehenden Abwehrblock durchzukommen, waren zwei Kopfbälle die gefährlichsten Aktionen in der ersten halben Stunde. Danach wurde der Gastgeber aber zwingender und konnte vor der Pause noch drei, vier hochkarätige Chancen vorfinden, Friedl und Hartl scheiterten aber am starken Stickler im Tor der Gäste, Berndorfer traf nur das Aussennetz. Somit sollte es schlussendlich mit einem torlosen Unentschieden zurück in die Kabinen gehen.

Neuzeug gelingt Lucky-Punch

Auch im zweiten Spielabschnitt sollte sich wenig am Spielgeschehen ändern, agierte Neuzeug weiter mit zwei kompakten Viererketten und überließ das Spiel fast ausschließlich der Heim-Elf, die klar mehr Ballbesitz hatte, aber immer wieder gegen acht Defensivspieler anrennen musste. So kam es, wie es so oft auch im Fußball schlussendlich passieren muss. Nach knapp einer Stunde führte einer der wenigen Neuzeuger Angriffe zu einem Corner, die Hereingabe landete plötzlich vor Stürmer Attila Cziraki, der mit seinem zweiten Saisontor die Gäste-Fans jubeln ließ und das überraschende 1:0 für Neuzeug erzielen konnte. Folglich war es für Rohrbach noch schwerer, kämpften die Gäste beherzt, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen, gelang es der Eisschiel-Elf aber dennoch in der Schlussphase zu drei, vier großen Chancen zu kommen, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. Schlussendlich blieb es damit beim knappen 1:0-Auswärtssieg für den ATSV Neuzeug, der sich für einen intensiven Defensivkampf belohnte und die ersten drei Punkte einfahren darf. Der UFC Rohrbach übernimmt dennoch aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenführung.

Christian Eisschiel, Trainer UFC Rohrbach-Berg:

„Neuzeug spielte heute irrsinnig defensiv und hat es uns demnach vor allem die ersten 30 Minuten sehr schwierig gemacht. Danach sind wir stärker geworden, finden vier Topchancen vor der Halbzeit vor, aber machen keine Tore. Mit dem 0:1 wird es dann auf jeden Fall nicht leichter, wäre aber trotzdem noch etwas möglich gewesen. Die Niederlage ist natürlich bitter, wir werden aber weiter hart arbeiten und wollen dies alsbald wieder ausbessern.“

Bester Spieler:

ATSV Neuzeug: Patrick Stickler (TW)

