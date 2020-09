3:1! Erste Saisonniederlage für die Union Katsdorf

Details Sonntag, 13. September 2020 01:55

In Runde fünf der Landesliga Ost empfing die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn die Union Katsdorf. Beide Teams fanden sich nach den ersten vier Spieltagen im oberen Tabellendrittel wieder. Während es für Naarn am vergangenen Wochenende die erste Niederlage in Bad Leonfelden gab, war die Union Katsdorf eines von drei Teams, die noch ungeschlagen blieben. Dies sollte sich diese Woche ändern, setzt sich die Union Naarn verdient mit 3:1 durch.

Verdiente Pausenführung

Schiedsrichter der Partie war Asim Basic vor rund 350 Zusehern im Donauwell Stadion in Naarn. Den besseren Start in diese Begegnung erwischten die Heimischen von Trainer Herbert Panholzer. Die Gäste aus Katsdorf brauchten etwas Zeit, um im Spiel anzukommen und hatten bereits in den ersten 20 Minuten gleich doppelt Glück, nicht in Rückstand zu geraten, als zunächst auf der Linie gerettet werden konnte, ehe später noch in letzter Sekunde gerettet werden konnte. In Minute 26 sollte es dann aber doch mit der Führung für die DSG Union Naarn klappen, war es Daniel Schützenberger, dessen Abschluss an Katsdorf-Goalie Pichler vorbei zum 1:0 in den Maschen landete. Dies sollte schließlich einen Weckruf für die Jungs von Trainer Gradascevic bedeuten, die infolge die Partie fortan offener gestalten konnten und auch ihrerseits erste Annäherungen auf das Heim-Tor verzeichnen konnten, die jedoch vorerst unbelohnt blieben. Weil auch Naarn vor der Halbzeit keine weiteren Treffer erzielen konnte, blieb es nach 45 Minuten beim knappen, aber aufgrund der guten Anfangsphase verdienten 1:0 für den Gastgeber.

Naarn effizienter

Die Union Katsdorf konnte den Aufwind aus den letzten Minuten des ersten Durchgangs gut mit in den zweiten Spielabschnitt nehmen, konnten die Gäste etwas das Kommando übernehmen. Auf der Gegenseite stand Naarn allerdings defensiv kompakt und versuchte über Konter immer wieder für gefährliche Momente zu sorgen. So auch nach einer Stunde, wurde Katsdorf erneut eiskalt erwischt und wieder war Daniel Schützenberger der Torschütze, der mit dem Treffer zum 2:0 seine Mannschaft jubeln ließ. Die Union Katsdorf steckte jedoch nicht auf und belohnte sich für den Aufwand schließlich 20 Minuten vor Schluss mit dem Anschlusstreffer durch Stürmer Benjamin Tautscher. Wiederum nur zwei Minuten später war der Zwei-Tore-Vorsprung aber wieder hergestellt, besorgte der starke Aussenverteidiger Alexander Grinninger das 3:1 und damit die Vorentscheidung. Bis zum Schlusspfiff durch Schiedsrichter Basic präsentierte sich die Panholzer-Elf gewohnt taktisch sehr diszipliniert und bot dem Gegner kaum etwas an, um noch einmal heran zu kommen. Somit blieb es am Ende beim durchaus verdienten 3:1-Heimsieg für die Union Naarn.

Herbert Panholzer, Trainer Union Naarn:

„Die ersten 30 Minuten haben klar uns gehört, sind wir auch verdient in Führung gegangen. Danach ist Katsdorf besser ins Spiel gekommen, wir haben es aber taktisch sehr gut gemacht, unsere Chancen genutzt und demnach auch verdient gewonnen.“

Die Besten:

Union Naarn: Alexander Grinninger (RV), David Klem (OM)

