Union Katsdorf nach Heimsieg neuer Tabellenführer

Details Sonntag, 20. September 2020 13:09

In Runde sechs der Landesliga Ost empfing am Samstag die Union Katsdorf den SC Marchtrenk. Die Gäste aus Marchtrenk haben am vergangenen Wochenende für eine dicke Überraschung gesorgt und Meisterschaftsfavorit Bad Leonfelden bezwungen. Mit viel Selbstvertrauen fährt man damit zur nächsten Topmannschaft nach Katsdorf. Die Gradascevic-Elf verlor am vergangenen Spieltag in Naarn, fand nun aber wieder in die Spur und übernimmt mit einem 3:1-Heimsieg die Tabellenführung.

Müde erste Halbzeit

Schiedsrichter der Partie war Thomas Schweighofer vor etwa 250 Zusehern in der Lettner-Fiedler Arena. Eben jene mussten lange auf Highlights warten, fanden beide Teams nur schwer ins Spiel. Folglich plätscherte die Partie etwas dahin, gab es in den ersten 20 Minuten kaum eine nennenswerte Offensivaktion. Der erste Torschuss anschließend hatte es dann aber in sich, klatschte ein Schuss des SC Marchtrenk nur an die Latte, wäre Katsdorf-Goalie Pichler wohl chancenlos gewesen. Danach war es das aber auch mit hochkarätigen Torchancen in Durchgang eins, gab es bis auf ein, zwei Halbchancen für stärkere Marchtrenker nichts Nennenswertes zu berichten. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Katsdorf feiert späten Sieg

Was der erste Abschnitt schuldig blieb, sollte zumindest Katsdorf von Beginn an der zweiten Halbzeit zunächst besser machen können, gab es nun endlich Torchancen. Folglich ließ der erste Treffer nicht lange auf sich warten, konnte der Gastgeber in Minute 49 bereits in Führung gehen. Tautscher bediente Daniel Brandstetter, der mit einem gefühlvollen Heber über SC-Goalie Plavac hinüber zum 1:0 traf. Der SC Marchtrenk steckte anschließend allerdings nicht auf, scheiterte aber immer wieder am starken Pichler im Tor der Heim-Elf. Nach etwas mehr als einer Stunde war er dann aber doch geschlagen, konnte Rene Kober in Szene gesetzt werden, der im Strafraum souverän verwertete. Danach fielen beide Mannschaften wieder zurück ins alte Schema der ersten Halbzeit, tat sich infolge lange nichts, ehe ein später Doppelschlag durch zwei junge Einwechselspieler Katsdorf auf die Siegerstraße bringen sollte. So war es in Minute 85 erst Fabian Schimböck, der im Sechzehner zum Abschluss kam und das 2:1 besorgte, ehe nur drei Minuten später der Tobias Strasser mit seinem Tor zum 3:1 das Spiel vorzeitig entscheiden sollte. In der Nachspielzeit hatte der SC dann noch einen Stangenschuss, mehr schaute aber nicht mehr heraus. Die Union Katsdorf feiert damit einen 3:1-Heimsieg und übernimmt durch die Niederlagen von Rohrbach und Bad Leonfelden die Tabellenspitze.

Samir Gradascevic, Trainer Union Katsdorf:

„Es war ein sehr schwieriges Spiel, haben wir in der ersten Halbzeit keinen guten Job gemacht, war Marchtrenk sicher die bessere Mannschaft. Nach der Pause wurden wir stärker, haben den Führungstreffer erzielt und mit etwas Glück auch das zweite folgen lassen können. So kam der SC wieder heran, ehe unsere zwei Youngstars uns noch den Sieg beschert haben.“

Die Besten:

Katsdorf: Daniel Brandstetter (RM), Manuel Paule (IV)

