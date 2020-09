Admira Linz feiert späten Auswärtssieg in Traun [VIDEO]

Details Sonntag, 20. September 2020 13:34

In der sechsten Runde der Landesliga Ost traf am Samstag der SV HAKA Traun auf den SK Admira Linz. Während die Linzer mit einem überzeugenden Sieg zuletzt gegen St. Magdalena weitere drei Punkte sammeln konnten, ist der letzte und bisher einzige Sieg des SV Traun mit dem dritten Spieltag datiert. Nachdem man zuletzt absagenbedingt spielfrei hatte, möchte die Erbschwendtner-Elf wieder anschreiben. Daraus wurde durch einen späten Gegentreffer schlussendlich nichts, gewinnt Admira knapp mit 1:0.

Nullnummer zur Pause

Schiedsrichter der Partie war Markus Wimmer vor rund 100 Zusehern am Sportplatz des SV Traun. Ein fußballerischer Leckerbissen sollte es bei herrlichem Fußballwetter allerdings nicht werden, zeichnete sich schon früh im Spiel ein Mittelfeldgeplänkel auf bescheidenem Niveau ab. Die Heim-Elf wirkte etwas verunsichert, konnte man nach einer hohen Niederlage beziehungsweise der Absage vergangene Woche zuletzt wenig Selbstvertrauen tanken. Aber auch die Gäste taten sich irrsinnig schwer und passten sich dem Spielgeschehen schnell an. Dennoch kamen beide Mannschaften ab und an zu Torchancen, blieb es aber weitgehend ein ruhiger Nachmittag für beide Keeper. Die beste Chance im ersten Spielabschnitt hatte Matthias Kowatsch für die Admira aus Linz, er konnte den Ball aus kurzer Distanz allerdings nicht im Tor unterbringen, warum es nach 45 Minuten schlussendlich auch torlos zurück in die Halbzeit ging.

Später Siegtreffer für Admira Linz

Auch nach dem Seitenwechsel zog sich die Partie lange dahin, taten sich beide Mannschaften weiterhin schwer Angriffe voll durchzuspielen. Die etwas besseren Chancen gab es wieder auf Seiten der Gäste, wenngleich es weiterhin ein sehr ruhiger Arbeitstag für beide Torhüter blieb. Kurz nach Anbruch der Schlussviertelstunde konnte Admira Linz aber doch das vermeintliche 1:0 erzielen, schob Kowatsch freistehend vor dem Tor ein, Schiedsrichter Wimmer und sein Team entschieden allerdings auf Abseits gegen den Vorlagengeber Mayer. Nur fünf Minuten später klappte es allerdings mit dem Führungstreffer. Lukas Schmidsberger leitete mit einem Pass zur Seite den Treffer ein, um infolge einen abgefälschten Stanglpass im Strafraum mühelos einzuschieben. In den Schlussminuten probierte Traun zwar noch einmal den Ausgleichstreffer zu erzielen, blieb aber, wie schon über die gesamte Spieldauer zuvor, zu ungefährlich, fehlte es weiter an Durchschlagskraft im vorderen Drittel. So brachte Admira Linz den knappen Vorsprung relativ souverän über die Zeit und schiebt sich damit auf Tabellenplatz zwei vor.

Stefan Kuranda, Trainer SK Admira Linz:

„Es war heute auf jeden Fall kein gutes Spiel von beiden Teams. Ich denke, dass bei Traun die Pause natürlich eine Rolle gespielt hat, wir haben aber auch zu wenig investiert. Das Abseitstor war denke ich eine knappe Geschichte, die ich anders gesehen hätte, umso glücklicher bin ich mit dem Tor wenige Minuten später. In Summe betrachtet geht der Sieg damit auch in Ordnung, hatten wir trotz weniger Chancen aber sicher die besseren.“

Bester Spieler:

Admira Linz: Lukas Schmidsberger (ST)

