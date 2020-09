ATSV Neuzeug entscheidet Derby nach Rückstand für sich

Details Montag, 21. September 2020 10:12

Zum Abschluss der sechsten Runde in der Landesliga Ost gab es am Sonntagvormittag noch das Derby zwischen dem ATSV Neuzeug und dem USV St. Ulrich. Die aktuelle Form sprach im Vorfeld durchaus für die Gäste aus St. Ulrich, blieb die Pilz-Elf zuletzt vier Spiele ungeschlagen und holte acht Punkte. Auf der Gegenseite läuft es bei Neuzeug noch nicht ganz so rund, trotzdem holte man vergangene Woche mit einem Sieg die ersten Punkte. Ebenso auch diese Woche, setzte sich Neuzeug mit 3:1 durch.

USV übernimmt die Kontrolle

Schiedsrichter der Partie war Wolfgang Oberhuber vor rund 200 Zusehern am Sportplatz des ATSV Neuzeug. Den besseren Start in dieses Derby erwischten die Gäste vom Damberg, übernahm die Pilz-Elf allmählich das Kommando und war zudem auch in der Offensive stets gefährlich. So konnte St. Ulrich durch einen Distanzschuss von Vasiljevic und einen Direktabnahme von Schmid, den Keeper Stickler noch zu einem Eckball abwehren konnte, erste Chancen vermelden. Beim folgenden Corner war es dann aber doch bereits so weit, traf Norbert Schmid per Kopf zum nicht unverdienten Führungstreffer für die Blau-Weißen. Auch nach dem Führungstor änderte sich wenig am Spielgeschehen, tat sich Neuzeug offensiv gegen nichts zulassende Dambergkicker schwer und hatte bis auf einen Freistoß von Herzog kaum nennenswerte Möglichkeiten zum Ausgleich. Die beste Chance vor der Pause hatte noch einmal St. Ulrich, Stickler blieb aber gegen Nesimovic erneut siegreich. So ging es mit 1:0 für den USV in die Pause.

Neuzeug dreht Partie innerhalb von 13 Minuten

In der Pause tauschte Neuzeug gleich doppelt, brachte mit Artmayr und Popp zwei neue Offensivkräfte, die ihrem Spiel merklich gut tun sollten. So konnte Neuzeug die Begegnung fortan offener gestalten und hatte durch Neudorfer sogleich eine erste gute Möglichkeit. Nachdem zuvor noch St. Ulrich durch Schmid und Nesimovic zwei Topchancen vergab, nutzte Neuzeug die Gunst der Stunde und kam 20 Minuten vor Schluss durch Dominik Neudorfer zum umjubelten Ausgleich. Nur fünf Minuten später war die Partie dann auch schon gedreht, war es der quirlige Thomas Popp mit einem souveränen Abschluss zum 2:1 für den Gastgeber. Fortan spielte nur noch Neuzeug, konnte St. Ulrich den Ausgleich nicht richtig wegstecken und bot dem Gegner immer wieder Räume an. Acht Minuten vor Schluss bedeutete dies dann auch praktisch die Vorentscheidung, war es erneut Dominik Neudorfer mit dem Schlusspunkt zum 3:1 für den ATSV Neuzeug. Die Heimischen feiern damit bereits den zweiten Sieg in Serie, klettert man in der Tabelle damit weiter nach oben.

Die Besten:

ATSV Neuzeug: Thomas Popp (OM), Johannes Bichler (ZM)

