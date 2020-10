Union Katsdorf bleibt nach 4:0-Heimsieg an der Tabellenspitze dran

Details Montag, 05. Oktober 2020 11:41

In Runde acht der Landesliga Ost traf die Union Katsdorf auf den FC Blau-Weiß Linz Amateure. Die Heimischen spielten bislang eine sehr starke Saison, ging man lediglich einmal als Verlierer vom Platz, musste nach dem Remis in der Vorwoche gegen Dietach aber die Tabellenführung abgeben. Davon sind die Linzer weit entfernt, haben die Gäste erst vier Punkte am Konto und belegen den vorletzten Tabellenplatz. Dies sollte auch nach diesem Spieltag so bleiben, gewinnt Katsdorf klar mit 4:0.

Drei-Tore-Vorsprung zur Pause

Schiedsrichter der Partie war Markus Greinecker vor rund 250 Zusehern in der Lettner-Fiedler Arena in Katsdorf. Von Start weg konnte die Gradascevic-Elf gleich das Kommando übernehmen und bereits mit der ersten guten Möglichkeit nach vier Minuten in Führung gehen. Manuel Paule setzte mit einem herrlichen Zuspiel Daniel Brandstetter ein, der eiskalt zum 1:0 verwertete. Auch nach dem Führungstreffer blieben die Hausherren die aktivere Mannschaft und hatten die besseren Chancen. Nach knapp einer halben Stunde folgte dann auch gleich der zweite Streich, war es abermals Brandstetter nach mustergültiger Vorarbeit von Tautscher zum 2:0 für die Union Katsdorf. Danach kamen auch die Blau-Weiß-Amateure erstmals offensiv zur Geltung, parierte erst Pichler stark, ehe ein stark angetragener Volley nur knapp über die Latte strich. Kurz vor der Pause schlug aber erneut Katsdorf zu: Wieder bereitete Tautscher nach einem Defensivfehler der Gäste herrlich vor, in der Mitte musste Simon Priglinger Simader nur den Fuß hinhalten und sorgte für das 3:0. Mit diesem Zwischenstand sollte es dann auch in die Pause gehen.

Engültige Entscheidung nach einer Stunde

Die Heimischen kamen ob des komfortablen Zwischenstandes mit breiter Brust aus der Kabine und ließen Blau-Weiß im zweiten Spielabschnitt kaum zur Entfaltung kommen.In der 63. Minute gab es dann aber schon die endgültige Entscheidung, krönte sich Benjamin Tautscher schon vorzeitig zum Man of the Match und traf nun auch selbst zum 4:0 für Katsdorf. Die Gäste kamen im zweiten Spielabschnitt offensiv kaum zur Geltung, gab es bis auf ein, zwei ungefährliche Schüsse aus der Distanz nichts mehr zu vermelden. Die Union Katsdorf schaltete in der verbleibenden Spielzeit merklich den einen oder anderen Gang herunter und spielte die klare Führung trocken nach Hause. Somit blieb es am Ende beim souveränen 4:0-Heimsieg für die Union Katsdorf, bleibt die Gradascevic-Elf damit weiter erster Verfolger von Spitzenreiter Admira Linz.

Samir Gradascevic, Trainer Union Katsdorf:

„Wir sind sehr gut gestartet mit dem frühen Tor, danach war es durchaus ausgeglichen, wenngleich wir die besseren Chancen hatten. Blau-Weiß spielte bis zum Strafraum oft gefällig, fehlte aber etwas die Durchschlagskraft. Mit dem Doppelschlag waren wir dann aber überlegen und spielten die zweite Halbzeit souverän zu Ende. Schlussendlich war es ein hochverdienter Sieg für uns.“

Die Besten:

Union Katsdorf: Marcel Pichler (ZM), Benjamin Tautscher (ST)