Union Naarn holt knappen Auswärtssieg in St. Ulrich

Details Montag, 19. Oktober 2020 11:39

Am zehnten Spieltag der Landesliga Ost empfing am Sonntagvormittag der USV St. Ulrich die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn. Beide Mannschaften finden sich momentan in der ersten Tabellenhälfte, fuhr St. Ulrich bislang 14 Punkte ein, die Union Naarn liegt knapp davor mit 15 Zählern. Mit einem Sieg könnten also beide an die Spitzengruppe der Tabellen aufschließen. Dies gelang den Gästen aus Naarn, die einen knappen 1:0-Ausäwrtssieg feiern können.

St. Ulrich verabsäumt den Führungstreffer

Schiedsrichter der Partie war Asim Basic vor rund 250 Zusehern am Sportplatz des USV St. Ulrich. Das Spiel war von Beginn an durch die schwierigen Platzverhältnisse geprägt, womit sich infolge der Gastgeber etwas besser einstellen konnte. Eine erste Annäherung gab es demnach bereits nach fünf Minuten, Kugfarth schoss im Strafraum aber drüber. Auf Seiten der Gäste hatte wenig später Höbarth aus der Distanz die erste Möglichkeit, auch er schoss jedoch über das Tor. Infolge präsentierte sich St. Ulrich im Offensivspiel geradliniger, war der Gastgeber über weite Strecken die gefährlichere Mannschaft und hatte über den starken Dutzler auch immer wieder gute Chancen. Die beste hatte kurz vor der Pause auch dann Dutzler, der aus spitzem Winkel aber nur die Stange traf. Naarn blieb weitgehend nur über Standards gefährlich, konnte daraus aber ebenso noch kein Kapital schlagen. Somit ging es nach 45 Minuten auch torlos in die Pause.

Tauber per Kopf zur Führung

Nach dem Seitenwechsel kamen beide Mannschaften spielerisch zunächst nur schwer in die Gänge, wurden auf beiden Seiten viele lange Bälle gespielt, die jedoch vorerst keine Gefahr auf beiden Enden des Platzes ergeben sollten. Mit Fortlauf fand schließlich aber Naarn etwas besser ins Spiel und konnte 20 Minuten vor Ende auch in Führung gehen. Nach einem guten Freistoß von Kollingbaum war im Zentrum der aufgerückte Innenverteidiger Dominik Tauber zur Stelle und markierte per Kopf den 1:0-Führungstreffer. In der Schlussviertelstunde erhöhte St. Ulrich schließlich nochmal den Druck, wollte die Pilz-Elf unbedingt den Ausgleich erzielen und hatte auch die ein oder andere Chance dafür. Zudem gab es zweimal Aufregung im Gäste-Strafraum, forderten die Heimischen Elfmeter, Schiedsrichter Basic ließ jedoch zurecht weiterlaufen. Die Gäste aus Naarn standen in der Defensive recht ordentlich und hatten in der Nachspielzeit durch Höbarth aus einem Konter die vorzeitige Entscheidung am Fuß, ließen diese allerdings aus. Am Ende reichte es aber doch für einen weiteren Sieg, brachte Naarn die knappe Führung über die Zeit und schließt damit an die Tabellenführung auf.

Herbert Panholzer, Trainer Union Naarn:

„Es waren doch sehr schwierige Bedingungen, womit St. Ulrich auch über weite Strecken besser zurecht kam und in der ersten Halbzeit auch die bessere Mannschaft war. Nach der Pause hatten wir dann aber eine ganz ordentliche Phase und sind nach einem Freistoß auch in Führung gegangen. In der Schlussphase haben wir dann in der Defensive wenig zugelassen, obwohl St. Ulrich natürlich viel versuchte und spielten den knappen Vorsprung über die Zeit.“

Die Besten:

USV St. Ulrich: Maximilian Dutzler (OM)

Union Naarn: Kevin Schrettlinger (IV), Michael Lehner (ZM)