Umkämpftes Remis im Linzer Stadtderby! FC Blau-Weiß Linz Amateure und SK ADmira Linz trennen sich torlos!

Details Sonntag, 22. August 2021 13:19

In der zweiten Runde der Landesliga Ost trafen mit den Amateuren des FC Blau-Weiß Linz und dem SK ADmira Linz zwei in der jungen Spielzeit noch sieglose Stadtrivalen aufeinander. Auch das Stadtderby verhalf keiner der beiden Mannschaften zu einem entscheidenden Befreiungsschlag – am Ende trennte man sich auf dem Linzer Westbahnplatz vor etwa 100 Zuschauern mit einem torlosen Remis. Das 0:0 hilft schlussendlich weder den Einen noch den Anderen entscheidend weiter, um schon frühzeitig einen der oberen Tabellenplätze einzunehmen.

Zähe erste Hälfte bei heißen Temperaturen

Bei hochsommerlichen Bedingungen schienen beide Mannschaften ihren Rhythmus nicht von Beginn an finden zu können. Aufseiten der Blau-Weißen erschwerte eine Verletzung von Stürmer Toni Mestrovic (38.) die Umsetzung der vorab von Coach Samir Hasanovic definierten Marschroute. Der für Mestrovic in die Partie gewechselte Anes Avdic vergab nach einem perfekt getimten Stanglpass die Möglichkeit, noch vor der Halbzeitpause für die Führung der Gastgeber zu sorgen – sein Schuss landete über dem Gehäuse. Mit dem leistungsgerechten Remis bat Schiedsrichter Edin Kustura alle Beteiligten zum Pausentee.

Energischere Auftritte in Hälfte Zwei

Widmete man die erste Halbzeit noch einem langwierigen Abtasten ohne nennenswerte Höhepunkte, ging man im zweiten Durchgang auf Blau-Weißer Seite fortan mehr ins Risiko, legte einen offensiveren Gang ein. Dieser ermöglichte es der ADmira auf der anderen Seite, durch Nutzung der entstehenden Räume immer wieder durch Konter gefährlich zu antworten. Dennoch schien es, als solle der Treffer in einer kräftezehrenden Begegnung einfach nicht fallen. Die größte Chance, um noch als Sieger vom Platz zu gehen, bot sich den Heimischen kurz vor Abpfiff, als ein Freistoß von Matej Socovka aus 20 Metern nur den Weg ans Aluminium fand. Nach dieser Großchance tat sich auf dem Rasen nicht mehr viel – Schiedsrichter Kustura beendete das Spiel, beide Mannschaften trennten sich am Ende verdient mit 0:0.

Am kommenden Wochenende gastieren die Amateure des FC Blau-Weiß Linz beim noch ungeschlagenen UFC PIENO Rohrbach-Berg, während die ADmira den SC Marchtrenk empfängt.

Samir Hasanovic, Trainer FC Blau-Weiß Linz Amateure: „Es war eine harte Partie, in der zweiten Halbzeit haben wir alles versucht. Uns fehlt im Moment einfach ein Stürmer, der die Tore schießt. Mit dem Punkt muss man zufrieden sein.“

Redakteur: Matthias J. Bilo

