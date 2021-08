SC Marchtrenk holt Remis gegen SV St. Ulrich – dank Roitner

Details Sonntag, 22. August 2021 14:07

Im Spiel SC Marchtrenk gegen den USV St. Ulrich trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Die Partie wurde an einem heissen Sommertag auf dem Sportplatz Marchtrenk von 90 Zusehern verfolgt.

Die Gäste aus St. Ulrich gingen durch Christoph Kugfarth in der zwölften Minute bereits in Führung. In der 23. Spielminute wurde von Schiedsrichter Philipp Hubinger eine wichtige Trinkpause verordnet. Vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit machten die sommerlichen Temperaturen den Spielern beider Teams zu schaffen. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern, trotz einiger Eckball-Chancen für St. Ulrich rund um die 36. Spielminute. So ging es mit dem Stand von 0:1 in die Umkleidekabinen.



Trotz zwischenzeitlicher Spielführung ortete SV St. Ulrich-Trainer Mario Pilz während des Spiels seiner Mannschaft einige "Eigenfehler" und sah vor allem bei Standardsituationen "große Probleme", außerdem meinte er durchaus selbstkritisch: "Wir haben sehr oft falsche Entscheidungen getroffen, waren zu hektisch, haben keine Ruhe reingebracht und uns das Leben selbst schwer gemacht. Das Spiel haben wir uns oft aus der Hand nehmen lassen." Darüber hinaus habe dieses Spiel das aktuelle "Leistungsvermögen nicht widergespiegelt", so Pilz. Auch die heißen Temperaturen haben den Spielern zugesetzt.





"Nehmen den Punkt gerne mit"



Für das 1:1 des SC Marchtrenk zeichnete Christoph Roitner nach der Halbzeitpause verantwortlich (62.). Gegen Spielende drückte vor allem der Gastgeber auf das Tor von St. Ulrich, mit je zwei Kopfbällen nach einem Eckball wurde der Siegestreffer aber doch verhindert. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen des SC Marchtrenk mit St. Ulrich kein Sieger ermittelt. SC Marchtrenk-Trainer Adam Kensy meinte nach dem Remis über sein Team: "Wir haben gedrückt und uns Chancen erarbeitet, aber St. Ulrich hat sehr gut verteidigt. Wir sind einfach an unserer Chancenverwertung gescheitert."





St. Ulrich-Trainer Pilz gab sich trotz kritischer Worte Richtung seiner Mannschaft schließlich aber auch versöhnlich: "Der Gegner (Marchtrenk, Anm. d. Red.) war näher am zweiten Tor. Aber in Summe ist der Punkt okay. Wir nehmen den Punkt gerne mit."





Die Gastgeber machten in der Tabelle einen Satz und finden sich auf Rang zwölf wieder.





Der Zähler beförderte St. Ulrich in der Tabelle auf Platz drei.

Landesliga Ost: SC Marchtrenk – USV St. Ulrich, 1:1 (0:1)

12 Christoph Kugfarth 0:1

62 Christoph Roitner 1:1

