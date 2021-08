4:0! Dietach setzt Siegesserie im Derby fort

Details Samstag, 28. August 2021 11:37

Die Union PROCON Wohnbau Dietach ließ auch in Runde drei der Landesliga Ost nichts anbrennen und feierte einen ungefährdeten Derbysieg in der heimischen DietachArena. Die Hausherren gelangen bereits früh durch einen Treffer von Ivan Dramac (11.) in Führung und stellten die Weichen auf Sieg. In Halbzeit zwei schaltete die Mannschaft von Daniel Ruttensteiner einen Gang hoch und fegte den ATSV Neuzeug vom Platz. Haslgruber (67.), Thallinger (80.) und Sadriu (82.) trugen sich dabei in die Torschützenliste ein.

Dietach zeigt Dominanz von Anfang an: Führung durch Dramac

Knapp 350 Zuschauer waren angereist und mussten nicht lange auf ein Tor warten. In der elften Spielminute schickte Philipp Haslgruber Ivan Dramac auf die Reise, dieser bewies einmal mehr seine Torjägerqualitäten und schloss gekonnt zur Führung ab. In Minute 25 bewahrte das Alumium die Zauner-Elf vor dem Doppelschlag: Kevin Brandner taucht nach einem sehenswerten Steilpass vor dem Gästetor auf und trifft die Stange. Vier Minuten später hat Neuzeug Stürmer Bernhard Zauner den Ausgleich auf dem Fuß, sein Volley landet jedoch nicht in den Maschen. Zur Halbzeit verbuchen starke Dietacher eine knappe Führung, während der ATSV Neuzeug noch nicht so richtig ins Spiel kommt.

Joker stechen: Dietach besiegelt dank geballter Offensivpower Derbysieg

Coach Ruttensteiner hatte wohl in der Pause die richtigen Worte gefunden. Seine Mannschaft stellte auch im zweiten Durchgang seine Spielstärke unter Beweis und drückte die Gäste immer wieder tief in die eigene Hälfte zurück. Nach einigen vergebenen Chancen war es dann Philipp Haslgruber (67.), der nach einem Freistoß goldrichtig stand und aus abseitsverdächtiger Position zum 2:0 einschob. Spät in der Partie schalteten die Hausherren dann noch einen Gang hoch und bauten ihre Führung aus. Zehn Minuten vor Schluss ließ der eingewechselte Stefan Thallinger die Heimfans jubeln. Aus ungefähr 25 Metern schlenzte er das Spielgerät per Freistoß sehenswert ins Kreuzeck. Imran Sadriu machte zwei Minuten später den Deckel drauf, und sorgte für den 4:0 Endstand.

Die Union PROCON Wohnbau Dietach unterstrich einmal mehr seine Ambitionen Richtung Aufstieg und lacht nach einer überzeugenden Vorstellung Zuhause gegen Neuzeug von der Tabellenspitze. Der ATSV Neuzeug erlitt bereits die zweite Pleite der Saison, und steht vorerest mit drei Punkten auf dem 8. Tabellenplatz.

Stimme zum Spiel:

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Wir hatten über volle neunzig Minuten das Spiel in der Hand, vor allem in der zweiten Halbzeit konnten wir einen Zahn zulegen und waren noch aktiver mit dem Ball und auch gegen den Ball. Auch der Doppeltausch in Minute 51 brachte frischen Wind in die Partie. Im Großen und Ganzen war das eine ganz gute Vorstellung von uns, so können wir weitermachen in den nächsten Wochen."

Die Besten:

Union Dietach: Reiter Mario, Brandner Kevin

ATSV Neuzeug: Safak Ileli

