SC Marchtrenk glänzt durch ruhende Bälle, Admira chancenlos

Details Samstag, 28. August 2021 19:58

In der dritten Runde der Landesliga Ost trafen der SK Admira Linz und der SC Marchtrenk aufeinander. Während die Admira an den ersten beiden Spieltagen jeweils die Punkte teilen musste, holte der SC Marchtrenk nach einer deutlichen 3:0 Niederlage in Runde eins gegen Schwertberg in der Vorwoche den ersten Punkt. Die 120 Zuseher sahen eine von Standards geprägte Partie und dominante Gäste, die ab Minute 40 in Überzahl agierten.

Vier Tore und eine rote Karte - turbulente erste Hälfte

Schon vier Minuten nach Anpfiff lieferte die Auswärtsmannschaft den ersten Treffer. Nach einer Freistoßflanke von Davor Brajkovic war Giuliano Bernardoni zur Stelle und drückte das Leder über die Linie. Auch das zweite Tor in Minute 10 erfolgte über einen ruhenden Ball: ein Corner der Gäste findet den eingelaufenen Stefan Hessenberger, dieser vollendet per Kopf zum 2:0 aus Sicht der Gäste. Fabio Weissenberger stand nach einem filigranen Dribbling in der 25. Spielminute im Mittelpunkt, sein Abschluss wird abgefälscht von Patrick Hamader und landet im Netz. Die Euphorie über den Anschlusstreffer hielt nicht lange, so war es Tihomir Zivkovic der nach einer Ecke seitens der Gäste goldrichtig stand und zum 1:3 einnickte. Das letzte Highlight der ersten Hälfte markierte die Admira, Schiedsrichterin Maria Ennsgraber schickte Patrick Baumgartner kurz vor Abpfiff aufgrund einer Notbremse vorzeitig duschen.

Marchtrenk nutzt Überzahl schamlos aus

Der Gameplan änderte sich in Hälfte zwei, Marchtrenk steuerte zwar immernoch das Spielgeschehen, zog sich im Gegensatz zur ersten Halbzeit aber mehr zurück und spielte auf Konter. In Minute 74 hatten die Gastgeber die Chance auf den Anschlusstreffer, Kiyan Golkar zeichnete sich jedoch aus und klärte zur Ecke. Bis zur Nachspielzeit mussten die Zuseher auf einen weiteren Treffer warten, so war es Christoph Roitner der zum 1:4 einschoss (92.) und den Sack zumachte. Fabio Weissenberger unterstrich seine gute Tagesleistung noch mit einem Tor, sein Treffer zum 2:4 in Minute 93 war jedoch nichts mehr als Ergebniskosmetik.

Stimme zum Spiel:

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

"Wir haben gut gespielt und viele Fouls provoziert, sind dadurch auch früh in der Partie in Überzahl geraten. Wir hätten auch mehr Tore schießen können, von der ersten Minute an waren wir konzentriert und haben auf Sieg gespielt. Ich glaube auch, dass Admira von unserem selbstbewussten und guten Auftritt überrascht war."

Die Besten:

SK Admira Linz: Fabio Weissenberger

SC Marchtrenk: Rene Kober

