SV Traun entscheidet Regenschlacht für sich

Details Sonntag, 29. August 2021 15:50

Im strömenden Regen kämpften die DSG Union Naarn und der SV HAKA Traun in der dritten Runde der Landesliga Ost um den ersten Dreier der neuen Saison. Knapp 146 Zuschauer hatten sich im Donauwell-Stadion eingefunden und verfolgten eine von der Witterung geprägte Partie, die die Gäste schlussendlich für sich entscheiden konnten.

Gäste kontrollieren Spielgeschehen

Bereits in der 7. Spielminute ließ Pero Rakusic die Gästefans jubeln, als er nach starkem Kombinationsspiel zur Stelle war und aus kurzer Distanz den Ball über die Linie beförderte. In Minute 18 hatten die Gastgeber die Chance auf den Ausgleich, scheitern aber schlussendlich am Aluminium. Der SV Traun konnte definitiv in Hälfte eins dem Spiel seinen Stempel aufdrücken, tiefstehende Naarner machten es der Mannschaft von Markus Erbschwendtner jedoch nicht leicht. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging Traun mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Rote Karte und Elfmeter - Traun fährt ungefährdeten Sieg ein

Nach dem Seitenwechsel schien der SV HAKA Traun das Spiel aus der Hand zu geben. Die Panholzer-Elf fand nun besser in die Partie, kam immer wieder zu Vorstößen die meistens mit einem ungefährlichen Eckball endeten. Auch aufgrund des starken Regens beruhigte sich die Partie zunehmend, bis in Minute 75 nach einer Freistoßflanke Sebastian Brunner den Ball im Strafraum mit der Hand spielte. Schiedsrichter Habichler entschied auf Elfmeter, und schickte Brunner vorzeitig mit glatt-rot in die Kabine. Viktor Milos schnappte sich das Spielgerät und verlud Naarn-Keeper Eder (76.), 2:0 aus Sicht der Gäste. Der SV HAKA Traun ließ im weiteren Spielverlauf nichts anbrennen und belohnte sich dank einer soliden Mannschaftsleistung mit dem ersten Dreier der Saison. Die DSG Union Naarn bleibt somit nach drei Niederlagen aus drei Runden am Tabellenende.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„In Summe gesehen war unser Sieg zu hugerechtfertigt. Das war natürlich eine sehr gute Reaktion auf den mäßigen Start den wir gehabt haben. Wir wissen schon was wir können und zu tun haben, diesmal haben wir es auch umgesetzt. Die Abwehr war heute das Aushängeschild weil wir hinten sehr wenig zugelassen haben und trotz der Witterung den Kampf angenommen haben."

Die Besten:

DSG Union Naarn: Ivan Baratynskyy (ST)

SV HAKA Traun: Pauschallob für Viererkette

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – SV HAKA Traun, 0:2 (0:1)

7 Pero Rakusic 0:1

76 Viktor Milos 0:2

