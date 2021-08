Effizienter UFC Rohrbach-Berg krönt gute Leistung mit Heimsieg

Details Sonntag, 29. August 2021 17:21

Die FC Blau-Weiß Linz Amateure haben noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging der Gast kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen den UFC PIENO Rohrbach-Berg. Die Mannen von Christian Eisschiel zeigten eine couragierte Leistung trotz schlechter Platzverhältnisse und belohnten sich am Ende des Tages mit dem zweiten Saisonsieg.

Blau-Weiß startet gut - Rohrbach trifft

Die Linzer starteten gut in die Partie und bestimmten in den Anfangsminuten das Tempo. Nichtsdestotrotz waren es die Rohrbacher, die den 1:0 Führungstreffer erzielten: eine Ecke wird von den blau-weißen geklärt, die Hausherren kommen an das Leder und starten schnell den nächsten Vorstoß über Julian Friedl. Der zieht in die Mitte und schließt ab, Gästetorwart Tokic kann vorerst parieren, wird aber durch einen Nachschuss von Jozo Marijanovic bezwungen (11.). Trotz eines guten Auftritts der Gäste sind es die Rohrbacher, die eine knappe 1:0-Führung in die Halbzeitpause retteten.

Gastgeber lassen nichts anbrennen

Im zweiten Durchgang glänzte die Union Rohrbach-Berg vor allem mit dem Spiel gegen den Ball, die Eisschiel-Elf ließ kaum Chancen zu und war eiskalt in der Offensive. Stefan Josef Sandner baute die Führung in der 55. Spielminute aus: Vanek Daniel wird von einem Mitspieler auf die Reise geschickt, tanzt seinen Gegenspieler aus und flankt zur Mitte. Dort fand er Sandner, der nach einem Doppelpass mit dem Querbalken den Ball per Kopf über die Linie drückte. In Minute 70 verbuchten die Gäste nochmal den Anschlusstreffer. Anteo Fetahu war nach einem Weitschuss, den Rohrbach-Schlussmann Weidinger nicht festhalten konnte, zur Stelle und machte die Partie nochmal spannend. Der Ausgleich blieb an diesem Tag aus, defensivstarke Rohrbacher retten die Führung über die Zeit.

Somit bleiben die Blau-Weiß Linz Amateure auch in Runde 3 sieglos, während sich die UFC PIENO Rohrbach-Berg nach dem zweiten Saisonsieg auf dem dritten Tabellenrang platziert.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Die ersten zwanzig Minuten war Blau-Weiß besser, dann haben wir sehr aggressiv und sehr gut nach vorne verteidigt. Ich kann der Mannschaft nach dieser tollen Leistung nur ein Kompliment aussprechen. Wir haben sehr viel investiert gegen einen gut aufgestellten Gegner und unsere Chancen effektiv genutzt."

Die Besten:

UFC Rohrbach-Berg: Jozo Marijanovic (IV), Mittermayr Jan (RV)

Blau-Weiß Linz Amateure: Matej Socovka (ST)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!