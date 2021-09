2:2! Marchtrenk verspielt Führung

Details Samstag, 04. September 2021 23:44

Die Amateure von Blau-Weiß Linz waren zu Gast beim ASKÖ SV Mauky's Verfliesung Viktoria Marchtrenk. In einer hochklassigen Partie trennten sich die Mannschaften am Donnerstag Abend mit 2:2-Unentschieden. Vor knapp 150 Zuschauern drehten die Gäste in der Schlussphase das Spiel und entführten einen Punkt in die Landeshauptstadt. Vier Tore, ein verschossener Elfmeter und ein sehenswertes Tor von Albin Ramadani standen im Marchtrenker Flutlich auf dem Programm.

Ramadani mit Geniestreich: Marchtrenk sorgt früh für vermeintlich klare Verhältnisse

In der Anfangsphase fanden die Hausherren noch nicht so richtig ins Spiel. Die Elf von Blau-Weiß Coach Samir Hasanovic war von Anfang an am Drücker und bestimmte früh schon das Tempo. Entgegen des Spielverlaufs waren es jedoch die Gastgeber, die in Minute 21 in Führung gingen. Rafael Karlovits vollstreckte nach einer schönen Kombination zur Heimführung. Langsam fanden die Heimischen auch ins Spiel und hatten in der 30. Spielminute die Chance die Führung auszubauen. Schiedsrichter Slavomir Schlesinger entschied auf Elfmeter zu Gunsten der Viktoria. Albin Ramadani trat an und ließ seine Chance ungenutzt - es blieb vorerst beim knappen 1:0. Marchtrenk zeigte sich dennoch effizient in der Offensive, so war es Albin Ramadani der seinen verschossenen Elfmeter bereits fünf Minuten später wiedergutmachte. Der Offensivakteur der heimischen verarbeitete einen Flugball gekonnt und hämmerte das Leder aus 25 Metern an Gästetorwart Gschossmann vorbei ins Netz - 2:0. Neben den zwei Toren und dem verschossenen Elfmeter bekamen die Zuschauer in Halbzeit eins wenig geboten, Marchtrenk brachte die komfortable Führung in die Kabine.

Unbeeindruckte Linzer drehen Partie - verdiente Punkteteilung

Der zweite Durchgang ähnelte stark dem ersten, eine ausgeglichene Partie ohne nennenswerte Torchancen näherte sich dem Ende. In der Schlussphase angelangt, stand Schiedsrichter Schlesinger wieder im Mittelpunkt. Nach einem Ballverlust im Zentrum wird ein Blau-Weißer im heimischen Strafraum regelwidrig gestoppt - Elfmeter für die Gäste! Anteo Fetahu trat an und verwertete souverän, Anschlusstreffer (75.) - nur noch 2:1. Die Linzer kamen dank ihres aggressiven Pressings immerwieder zu gefährlichen Vorstößen, bis Mihajlo Mackic sechs Minuten vor Schluss nach einem erneuten Ballverlust zur Stelle war und zum Ausgleich einschob (84.) und den Endstand markierte. Am Ende des Tages geht die Punkteteilung in Ordnung, beide Mannschaften zeigten eine gute Leistung und konnten sich schlussendlich nicht entscheidend durchsetzen.

Stimme zum Spiel

Rene Knogler (Sportlicher Leiter ASKÖ Viktoria Marchtrenk):

„Nach einer 2:0-Führung ist es natürlich bitter wenn man den Sieg nicht einfährt aber über 90 Minuten fair betrachtet ist ein Unentschieden leistungsgerecht. Wir sind trotzdem mit sieben Punkten aus vier Spielen zufrieden. Nächste Woche kommt dann das Derby (gg. SC Marchtrenk anm. d.Red.), da erhoffen wir uns wieder drei Punkte."

Die Besten:

ASKÖ SV Mauky's Verfliesung Viktoria Marchtrenk: Albin Ramadani (ZOM), Alexander Thiel (IV)

FC Blau-Weiß Linz Amateure: Anteo Fetahu (ST), Matej Socovka (ZM)

