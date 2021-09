Sabic weist St. Magdalena früh in die Schranken

Details Sonntag, 05. September 2021 16:16

Am vierten Spieltag der Landesliga Ost trafen der SV HAKA Traun und der SK St. Magdalena aufeinander. Die Mannschaft von Markus Erbschwendtner hatte in der Vorwoche den ersten Saisonsieg eingefahren und nahm sich vor an diese Leistung anzuknüpfen. Die Elf von Gerold Sturm konnte bisher lediglich gegen Tabellenschlusslicht Naarn einen Dreier einfahren und hat derzeit mit einer dezimierten Personalsituation aufgrund von Verletzungen zu kämpfen. In Runde vier setzte es eine weitere 0:3-Niederlage für den SKM. Anes Sabic erzielte dabei einen Doppelpack für die Hausherren.

Start nach Maß - Sabic Doppelpack stellt Weichen auf Sieg

Bereits früh in der Partie trug sich Traun-Stürmer Anes Sabic zum ersten Mal in die Torschützenliste ein, er stand nach einem Weitschuss goldrichtig und staubte zur Führung ab (12.). Nach einem kleinen Mittelfeld-Geplänkel kam Anes Sabic am Sechzehner an den Ball und nagelte das Leder ins Kreuzeck - 2:0 für die Gastgeber. „Wir sind hinten gut gestanden, ließen kaum Chancen zu und haben das Spiel von der ersten Minute an dominiert.", schildert Traun-Coach Erbschwendtner. Es blieb vorerst beim 2:0, der erste Durchgang bot bis auf den Doppelpack von Sabic keine nennenswerten Highlights.

Spätes Eigentor besiegelt nächsten Traun-Dreier

„Wir sind ähnlich gut in die zweite Hälfte gestartet und haben viele Chancen kreiert, ließen unsere Möglichkeiten die Führung auszubauen jedoch ungenutzt.", erzählt Erbschwendtner weiter. Bis zur 84. Spielminute mussten sich die 125 Zuschauer auf den nächsten Tagestreffer gedulden. Nach einem Eckball von Viktor Milos wird Marin Sternberger zum Pechvogel, der Abwehrspieler köpft die Milos-Hereingabe ins eigene Tor, 3:0 für die Hausherren. Am Ende des Tages feiert der SV HAKA Traun einen verdienten 3:0 Sieg über dezimierte Gäste aus St. Magdalena.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV HAKA Traun):

„Wir haben das Spiel sehr verdient gewonnen, wir hätten sicher noch was an der Höhe des Ergebnisses machen können an diesem Spieltag. Wir hatten einen schlechten Start und jetzt langsam stabilisiert sich das. Wir wissen was wir können und wir haben dementsprechend aus den negativen Spielen Lehren gezogen und wissen was wir zu tun haben. Es ist eine Entwicklung nach oben gegeben und wir wollen sicher auch nächste Woche einen Sieg feiern."

Die Besten:

SV HAKA Traun: Anes Sabic (ST), Pero Rakusic (LM)

SK St. Magdalena: Markus Asböck (TW)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – SK St. Magdalena, 3:0 (2:0)

12 Anes Sabic 1:0

19 Anes Sabic 2:0

84 Eigentor durch Marin Sternberger 3:0

