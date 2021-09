Doppelschlag in der Schlussphase beschert Admira Linz ersten Saisonsieg!

Details Samstag, 11. September 2021 16:43

Der SK Admira Linz konnte in Runde fünf der Landesliga Ost endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Die Gäste aus Schwertberg wurden vor heimischer Kulisse mit 3:1 bezwungen. Lange war der Ausgang der Partie unklar, bis die Gastgeber in den Schlussminuten die Kräfte bündelten und durch einen Doppelschlag die Partie für sich entschieden.

Ausgeglichener erster Durchgang - zwei Schwertberger treffen

121 Zuschauer waren zu Gast in der Landeshauptstadt und sahen eine zähe erste Hälfte, in der sich keine Mannschaft entscheidend durchsetzten konnte. Den ersten Tagestreffer markierte Phillip Gschwandtner, nach einem Eckball der Hausherren steht der Schwertberg-Kapitän unglücklich und trifft ins eigene Tor, 1:0 für die Admira. Die Euphorie über die Führung hielt nicht lange. In der 30. Spielminute verfehlte Patrick Baumgartner nach einer Hereingabe das Spielgerät, Michael Hoislbauer nutzte den Fehler eiskalt und stellte den Gleichstand wieder her. Vorerst blieb es auch beim 1:1, weder Schwertberg noch der SK Admira Linz konnte sich in Durchgang eins einen Vorteil verschaffen.

Kuranda mit goldenem Händchen - Joker überzeugen

„Ich hatte schon den Eindruck, dass wir in der zweiten Halbzeit eindeutig besser im Spiel waren. Wir haben uns besser auf den Gegner eingestellt.", schildert Admira-Coach Stefan Kuranda über die zweite Hälfte. Die heimischen Fans mussten trotz spielerischer Überlegenheit ihrer Mannschaft bis zur 80. Spielminute auf die Führung warten. Der eingewechselte Yanis Eisschill setzte den ebenso eingetauschten Leon Sokrat per Lochpass in Szene, der Torjäger der Admiraner lässt sich diese Gelegenheit nicht nehmen und verwertet zur Führung. Matthias Kowatsch sorgte nur drei Minuten später für die Entscheidung: er bekommt den Ball auf halb-rechter Position zugespielt, zieht in den Strafraum und netzt staubtrocken ins lange Eck ab. Mit einem Stand von 3:1 zu Gunsten der Linzer beendete Schiedsrichter Stephan Bauer das Spiel.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK Admira Linz):

„Ein hartes, intensives Spiel mit einem verdienten Sieg am Ende für uns. Schwertberg muss ich dennoch ein Kompliment machen, sie sind wirklich eine gute Mannschaft."

Die Besten:

SK Admira Linz: Felix Haas (LAV), David Köpf (RAV)

ASKÖ Steinbach Schwertberg: Michael Hoislbauer (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!