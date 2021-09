ATSV Neuzeug feiert dank Neudorfer-Doppelpack dritten Heimsieg

Details Samstag, 18. September 2021 16:20

Am Freitag begrüßte der ATSV Neuzeug den SK St. Magdalena im Alois Schwarz Waldstadion. Die Hausherren konnten sich einmal mehr Zuhause durchsetzen und feierten einen 3:1 Erfolg über die Elf von Gerold Sturm. Dominik Neudorfer trug sich dabei zwei Mal in die Torschützenliste ein und führte seine Mannschaft auf die Siegerstraße.

Chancen auf beiden Seiten - Neuzeug geht in Führung

150 Zuschauer hatten sich im Neuzeuger Waldstadion eingefunden und wurden von der ersten Spielminute an unterhalten. Weder Mathias Krennmayr (1.), noch Bernhard Zauner (12.) gelingt es den Ball früh im Tor unterzubringen. In der 36. Spielminute ist es dann soweit: Safak Ileli bedient Sturmpartner Dominik Neudorfer, der versenkt die Kugel eiskalt im Gästegehäuse, 1:0 für die Gastgeber. Kurz vor Abpfiff der ersten Hälfte hatte Florian Wagner die Chance auszugleichen. Der Doppeltorschütze der Vorwoche findet jedoch in Neuzeug-Schlussmann Offenthaler seinen Meister. Dank dieser Glanzparade und einer ordentlichen Defensivleistung hatten sich die Hausherren eine knappe Pausenführung erspielt.

Ambitionierten Gästen gelingt Comeback nicht

Die Zauner-Elf zog sich in Durchgang zwei vermehrt zurück und lauerte auf Konter. In einer kurzen Druckphase der Linzer schlugen die Hausherren zu und bauten ihre Führung aus. Johannes Bichler läuft alleine auf das Gästetor zu, sieht den mitgelaufenen Neudorfer und legt quer, dieser muss nur noch ins leere Tor einschieben, 2:0 (56.). Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, nach einem Foul an Krennmayr zeigt Schiedsrichter Stephan Bauer auf den Punkt, Elfmeter für den SKM. Florian Wagner tritt an und macht seine vergeben Chance aus Hälfte eins wieder gut (73.). Den Gästen gelang es nicht an den Anschlusstreffer anzuknüpfen. Nach einem weiten Abschlag verfehlte SKM-Tormann Asböck das Spielgerät, Safak Ileli ist zur Stelle und zeichnet sich für die vorzeitige Entscheidung verantwortlich.

Der ATSV Neuzeug stellte abermals seine Heimstärke unter Beweis, die Hausherren bleiben auch in Runde 6 Zuhause ungeschlagen. Die Gäste aus St. Magdalena gehen nach abgeschlossenem Tribünenausbau mit gemischten Gefühlen ins erste Heimspiel der Saison, bisher konnte die Sturm-Elf nur vier Punkte aus sechs Spielen holen.

Stimme zum Spiel

Hubert Zauner (Trainer ATSV Neuzeug):

„Fußballerisch gesehen war das sicher die beste Saisonleistung von uns. Ich glaube, dass der Sieg über 90 Minuten gesehen absolut verdient war. Es wäre schön, wenn wir so auch auswärts spielen würden."

Die Besten:

ATSV Neuzeug: Daniel Dragosavljevic (IV), Johannes Bichler (ZM)

SU Bad Leonfelden: Mathias Krennmayr (ZM)

