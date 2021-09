4:3! Offener Schlagabtausch zwischen SU Bad Leonfelden und V. Marchtrenk

Details Samstag, 18. September 2021 16:47

Die SU Vortuna Bad Leonfelden und die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk lieferten sich am Freitag Abend ein wahres Torfestival, dass schließlich mit 4:3 endete. 300 Zuschauer hatten sich in der Vortuna Arena in Bad Leonfelden eingefunden und sahen ein Fußballspiel der Extraklasse.

Ausgeglichene erste Hälfte - Chancen auf beiden Seiten

Bereits in der 7. Spielminute ließ Stefan Berndorfer die heimischen Fans jubeln, als er nach einem starken Dribbling eiskalt zur Führung vollstreckte. Wenige Minuten später hatte David Radouch die Chance die Führung auszubauen, der UBL Stürmer vergab jedoch aus aussichtsreicher Position. In Minute 33 dann der Ausgleich: nach starkem Offensivpressing ergattern die Gäste das Spielgerät, setzen sich auf der linken Seite durch und finden Torjäger Marko Miljak im Zentrum, der nickt das Leder zum 1:1 ein. Zum Pausentee hatte keine Mannschaft die Nase vorn, Schiedsrichter Kurt Habichler beendete Durchgang eins mit einem 1:1-Unentschieden.

Fünf Tore in Durchgang zwei

In der zweiten Hälfte bekamen die Zuschauer einiges geboten. Drei Minuten nach Wiederanpfiff wird es kurios: der Schiedsrichterassistent zeigt Eckball für Bad Leonfelden an, Schiedsrichter Habichler überholt die Entscheidung und gibt Abstoß, die Hausherren werden durch die schnelle Ausführung überrascht, verlieren den Ball und werden ausgekontert, Stefan Marcinkovic ist zur Stelle und netzt zum 1:2 ein. Folglich ging es Schlag auf Schlag - nach einem gescheiterten Klärversuch der Gäste kommt Alexander Krumphals an den Ball, schließt aus knapp 18 Metern ab und stellt den Gleichstand nur eine Minute nach dem Gegentreffer wieder her. In der 54. Spielminute sorgte Benjamin Freudenthaler für die erneute Führung. Marchtrenk-Schlussmann Manuel Hartig kann einen Stangler nicht klären, Freudenthaler ist zur Stelle und staubt zum 3:2 ab. Die Gäste gaben sich nicht geschlagen, in der 67. Spielminute fasste sich Albin Ramadani ein Herz und schloss aus ungefähr 30 Metern ab. UBL-Keeper Froschauer verschätzt sich und kann den vermeintlich harmlosen Abschluss nicht entschärfen, 3:3. Den Schlusspunkt der Partie setzte abermals Alexander Krumphals: nach einem Spielzug auf der rechten Seite wird er von seinem Mitspieler bedient, lässt einen Gegenspieler aussteigen und befördert das Runde ins Eckige. Somit konnte sich die Elf von Andreas Prammer bei einem offenen Schlagabtausch knapp gegen couragierte Marchtrenker mit 4:3 durchsetzen.

Stimme zum Spiel

Andreas Prammer (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Es sind zwei Mannschaften aufeinander getroffen, die mit offenem Visier gespielt haben, die beide offensiv wirklich sehr gut sind. Wir wollten den Sieg einfach mehr finde ich, und ich glaube, dass wir auch verdient gewonnen haben. Wenn wir die Chancen teilweise besser ausgespielt hätten, hätten wir wahrscheinlich noch ein, zwei Tore mehr machen können."

Die Besten:

SU Bad Leonfelden: Pauschallob, Alexander Krumphals (ZDM)

ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk: Marko Miljak (ST)

