SV HAKA Traun fährt vierten Sieg in Folge ein!

In der sechsten Runde der Landesliga Ost war der SV HAKA Traun zu Gast bei der Union Katsdorf. Die Mannschaft von Traun-Coach Markus Erbschwendtner hatte nach einer kleinen Siegesserie die Favoritenrolle inne, und ging schlussendlich auch als Sieger vom Platz. Das Tabellenschlusslicht aus Katsdorf unterlag vor 200 Zuschauern den Gästen mit 1:2.

Sabic trifft, Katsdorf antwortet

Die erste Hälfte der Partie verlief relativ unspektakulär. Bis kurz vor der Halbzeit mussten sich die angereisten Zuschauer auf den ersten Tagestreffer gedulden. Nach gutem Kombinationsspiel können die Hausherren den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären, Anes Sabic schnappt sich das Spielgerät, nimmt die Einladung dankend an und knallt das Leder in die Maschen (38.). Im selben Atemzug folgte bereits der Ausgleich. Die Gastgeber fahren einen Konter den die Hintermannschaft der Trauner unsauber verteidigt, Fabian Schimböck steht goldrichtig und drückt den Ball aus fünf Metern über die Linie (39.). Somit ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Kabinen, tief stehende Katsdorfer machten es der Mannschaft von Markus Erbschwendtner schwer und verbuchten gegen ambitionierte Gäste zur Halbzeit ein Unentschieden.

Milos trifft vom Punkt und hält Trauner Siegesserie am Leben

Der SV Traun kontrollierte auch in Durchgang zwei das Spiel, tat sich jedoch schwer gegen defensiv-veranlagte Hausherren Torchancen herauszuspielen. Nach einem nicht-gegebenen Elfmeter für Traun in der ersten Halbzeit, machte Schiedsrichter Daniel Kern seine vermeintliche Fehlentscheidung wieder gut, und zeigte in Minute 60 auf den Punkt - Strafstoß für die Gäste. Viktor Milos zeigte sich eiskalt vom Punkt und verwertete souverän zur erneuten Führung. Fortan plätscherte die Partie vor sich hin, ein dreißig-minütiges Mittelfeldgeplänkel ohne nenneswerte Torchancen fand im SV HAKA Traun einen verdienten Sieger.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV HAKA Traun):

„Wir sind momentan auf einem guten Weg, wir haben ein gutes Momentum. Die Mannschaft wirkt agil und jeder will. Das ist ein gutes Zeichen, auch der Zusammenhalt ist gegeben. Nächste Woche haben wir Blau-Weiß Linz, das ist wieder ein komplett anderes Spiel, aber da spielen wir Zuhause. Wir wollen weitermachen!"

Die Besten:

Union Katsdorf: Fabian Schimböck (RM)

SV HAKA Traun: Stefan Grimm (IV), Viktor Milos (ZDM)

Landesliga Ost: Union Katsdorf – SV HAKA Traun, 1:2 (1:1)

38 Anes Sabic 0:1

39 Fabian Schimböck 1:1

60 Viktor Milos 1:2

