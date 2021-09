BW-Linz Amateure landen dank Socovka-Doppelpack ersten Dreier

Details Sonntag, 19. September 2021 14:33

Die Amateure des FC Blau-Weiß Linz konnten in der sechsten Runde der Landesliga Ost endlich überzeugen. Gegen den Vorletzten aus Naarn gewann die Mannschaft von Samir Hasanovic vor heimischer Kulisse mit 3:1. 111 Zuschauer sahen einen erneut in Topform agierenden Matej Socovka, der seine gute Leistung mit zwei Toren krönte und somit einen großen Teil zum ersten Saisonsieg seiner Mannschaft beitrug.

Naarn trifft aus dem Nichts - Socovka gleicht per Freistoß aus

Die Gastgeber starteten engagiert in die Partie, der Wille, endlich den ersten Sieg einzufahren war sichtlich erkennbar. Entgegen des Spielverlaufs, waren es die Gäste, die in Minute 28 in Führung gingen. Sebastian Brunner setzt sich auf der Seite durch und bringt einen Stangler, Julian Kollingbaum steht goldrichtig und drückt das Leder über die Linie. Kurz vor Abpfiff des ersten Durchgangs glichen die Hausherren aus. Matej Socovka zirkelte einen Freistoß über die Mauer hinweg ins Tor - 1:1 (43.). Die erste Hälfte endete somit 1:1-Unentschieden, Blau-Weiß hatte zwar mehr Spielanteile, konnte jedoch nicht zwingend vor dem Kasten von Dominik Eder werden.

Blitzstart nach dem Seitenwechsel

Als so mancher noch mit den Gedanken in der Kabine war, besorgte Mihajlo Mackic nach einem Stanglpass die Führung für die Hausherren, 2:1 Spiel erfolgreiche gedreht. „Fortan haben wir wenig zugelassen, hatten mehr Ballbesitz und wollten den Sieg einfach mehr", berichtet BW-Coach Hasanovic. Kurz vor Ende der Partie, sorgte Matej Socovka noch für die vorzeitige Entscheidung. Nach einem Spielzug über links wird er von seinem Mitspieler bedient und erzielt nicht nur das 3:1, sondern auch seinen zweiten Tagestreffer. Zum Ablauf der Spielzeit hatten die Hausherren einen ungefährdeten Sieg in der Tasche.

Stimme zum Spiel

Samir Hasanovic (Trainer Blau-Weiß Linz Amateure):

„Das war wirklich ein wichtiger Dreier für uns, vor allem für die Moral. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, da sind vielleicht 1-2 Spieler über 20 Jahre alt. Wir leben gut mit diesen drei Punkten, hinter uns ist jetzt St. Magdalena, ADmira. Ein ganz wichtiges Spiel, ein Schlüsselspiel für uns."

Die Besten:

Blau-Weiß Linz Amateure: Matej Socovka (ZOM), Pierre Romarick Beeh (IV)

Landesliga Ost: FC Blau-Weiß Linz Amateure – DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, 3:1 (1:1)

28 Julian Kollingbaum 0:1

43 Matej Socovka 1:1

47 Mihajlo Mackic 2:1

80 Matej Socovka 3:1

