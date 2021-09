Vierter Saisonsieg: UFC Rohrbach-Berg fährt ungefährdeten Dreier ein

Details Samstag, 25. September 2021 23:05

Mit nur sechs Gegentoren aus sieben Partien stellt der UFC PIENO Rohrbach-Berg die beste Defensive der Landesliga Ost. Auch am gestrigen Samstagnachmittag konnte die Mannschaft von Christian Eisschiel die Null halten - man gewann vor heimischer Kulisse mit 2:0 gegen den USV St. Ulrich. Vor 300 Zusehern trafen Benedikt Schaubmaier (47.) und Daniel Vanek (68.) ins Schwarze und führten ihre Mannschaft zum vierten Saisonsieg.

Verhaltene Anfangsphase - Rohrbach geht in Führung

Bereits nach fünf Minuten hatten die Hausherren die Chance in Führung zu gehen. Manuel Hofer findet Jan Mittermayr in der Mitte, der knallt das Leder aus fünf Metern an den Querbalken. „Fortan haben wir uns gegenseitig neutralisiert, wenige Torchancen waren am Programm. Dennoch war es ein gutes, intensives Spiel mit einem hohen Tempo zwischen zwei guten Mannschaften", schildert Rohrbach-Coach Eisschiel. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt gelang es den Hausherren in Führung zu gehen. Benedikt Schaubmaier setzte sich auf der linken Seite durch, zog nach innen und knallte das Leder ins kurze Eck (47.). Im selben Atemzug bat Schiedsrichter Erhard Eisner Fuchs zum Pausentee.

St. Ulrich kommt stärker aus der Kabine

Nach Wiederanpfiff übernahmen die Gäste die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Pilz-Elf drückte die Gastgeber weit in die eigene Hälfte zurück und startete immer wieder gefährliche Vorstöße. In der 55. Spielminute bewahrte das Aluminium nach einem gut getretenen Freistoß die Rohrbacher vor dem Ausgleich. Bis zur 68 Minute mussten sich die Zuschauer auf den nächsten Volltreffer gedulden. Es folgte eine Eckballserie der Hausherren: aller guten Dinge sind drei, dachte sich Daniel Vanek, der beim besagten dritten Eckball völlig frei zum Kopfball kam und das Spielgerät über die Linie nickte. Die Gäste aus St. Ulrich konnten auch in der Schlussphase nicht anschreiben, die sichere Hintermannschaft der Rohrbacher spielte die komfortable Führung sicher über die Zeit.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Es war erwartet schwer, St. Ulrich hat im Zentrum und vorne wirklich Qualität. Wir haben sie aber sehr gut im Griff gehabt und haben sehr gut verteidigt. Wir haben mit viel Aufwand relativ hoch gepresst und haben sie gar nicht ins Spiel kommen lassen. Entscheidend war, dass wir unsere individuelle Qualität einfach auf den Platz gebracht haben, das hat das Spiel heute entschieden."

Die Besten:

UFC PIENO Rohrbach-Berg: Patrick Thaller (IV), Jozo Marijanovic (IV), Klaus Luger (ZM)

USV St. Ulrich: Aleksandar Vasiljevic (ZM), Christoph Kugfarth (ZM)

