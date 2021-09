Seit Runde 1 ungeschlagen: SC Marchtrenk baut Serie aus

Details Sonntag, 26. September 2021 07:54

Die letzte Niederlage des SC Marchtrenk liegt bereits weit in der Vergangenheit, genauer gesagt ist die Kensy-Elf bereits seit sechs Spielen ungeschlagen. Auch gegen den Vorletzten aus dem Machland, die DSG Union Naarn, erledigten die Marchtrenker ihre Hausaufgaben sorgfältig. Vor auswärtiger Kulisse siegten die Gäste mit 3:1 und sammelten die nächsten drei Punkte im Rennen um die Meisterschaft.

Früher Doppelschlag der Gäste - Naarn antwortet gekonnt

150 Zuschauer hatten sich im Donauwell Stadion in Naarn eingefunden und sahen in der 15. Spielminute den ersten Tagestreffer. Nach einem Eckball steht Stefan Hessenberger goldrichtig am Elfmeterpunkt und schiebt staubtrocken zur Führung ein. Wenig später gelingt es den Gästen den Traumstart perfekt zu machen: Tihomir Zivkovic wird knapp sechs Meter vor dem Gehäuse in Szene gesetzt, der Marchtrenker Routinier lässt sich diese Chance nicht nehmen und vollstreckt zum 2:0. Die Gastgeber ließen sich von dem frühen Rückstand nicht beirren, spielten munter nach vorne und machten es der Marchtrenker Hintermannschaft immer wieder schwer. Der verdiente Anschlusstreffer fiel bereits in der 38. Spielminute: nach einer Freistoßflanke können die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone klären, Michael Höbarth schnappt sich das Spielgerät und vollendet zum 1:2 aus Sicht der Hausherren. Vier Minuten nach dem Anschlusstreffer folgte der vermeintliche Ausgleich, zum Glück der Gäste wird dieser jedoch aufgrund einer Abseitsstellung annuliert, demnach bleibt es zum Pausenpfiff beim knappen 1:2.

Naarn drückt auf den Ausgleich

"Kampf und Krampf" - mit diesen Worten beschrieb Marchtrenk-Coach Adam Kensy die Partie. Seine Mannschaft hatte nach der starken Anfangsphase den Faden verloren und musste sich die drei Punkte beim Tabellenvorletzten erkämpfen. Auch in Durchgang zwei starteten die Hausherren ambitionierter. Die Panholzer-Elf setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive, richtige Torchancen waren jedoch Mangelware. Die größte Gelegenheit hatte Julian Kollingbaum, der in der 65. Spielminute im 1-gegen-1 gegen SC-Schlussmann Golkar nur das Aluminium traf. Der letzte Tagestreffer fiel in der Nachspielzeit. Rene Kober brachte eine scharfe Freistoßflanke zur Mitte, der Ball segelte an Freund und Feind vorbei und schlug im langen Eck ein, 3:1 aus Sicht der Gäste. Trotz einer durchwachsenen Leistung tritt der SC Marchtrenk am Ende des Tages mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an.

Stimme zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk):

„Wir waren zuerst die klar bessere Mannschaft und mussten dann lange kämpfen um diese drei Punkte. Wir haben heute einfach den letzten Pass vermisst bei den Kontern und haben schlecht gespielt, deswegen haben wir gezittert bis zur letzten Minute."

Die Besten:

DSG Union Naarn: Michael Höbarth (OM)

SC Marchtrenk: Kiyan Golkar (TW)

Landesliga Ost: DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn – SC Marchtrenk, 1:3 (1:2)

15 Stefan Hessenberger 0:1

23 Tihomir Zivkovic 0:2

38 Michael Höbarth 1:2

91 Rene Kober 1:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!