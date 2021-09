"Wollen jetzt angreifen!" - SV Traun baut Serie aus

Details Sonntag, 26. September 2021 15:22

Der SV HAKA Traun hat einen Lauf - der verpatzte Saisonstart ist mittlerweile Geschichte, nach zwei Niederlagen zu Beginn fand man zurück in die Spur und gewann seither jedes Meisterschaftsspiel. Auch gegen die Amateure des FC Blau-Weiß Linz holte die Erbschwendtner-Elf vor heimischer Kulisse den Maximalerfolg. Die Gäste unterlagen den formstarken Traunern mit 2:3.

Hausherren mit starkem ersten Durchgang

Das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten, Pero Rakusic steigt nach einem Eckball am höchsten und nickt via Querbalken zur Führung ein (16.). Noch vor dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern der Doppelschlag: Anes Sabic steht völlig frei im Rückraum, wird bedient und schlenzt den Ball an Marinkovic und Tokic vorbei ins Netz - 2:0 (38.). Auch in Durchgang zwei bewiesen die Hausherren ihre Dominanz. BW-Schlussmann Tokic spielt Anes Sabic den Ball in die Füße, der Goalgetter der Trauner nimmt die Einladung dankend an, zieht an einem Gegenspieler vorbei und verlädt Tokic. 3:0, die Gäste schienen bedient.

Traun wiegt sich in Sicherheit - Gäste starten Aufholjagd

„Mit dem schnellen 3:0 nach der Halbzeit glaubten wir das Spiel im Griff zu haben.", schildert Daniel Krestel (Sportlicher Leiter SV HAKA Traun) im Gespräch mit Ligaportal.at. Fortan kamen die Gäste aus der Landeshauptstadt immer besser ins Spiel. Kurz nach dem Sabic-Treffer gelang Matej Socovka der Anschlusstreffer: der formstarke Offensivmann setzt sich gekonnt gegen drei Trauner durch und schließt ins lange Eck ab, Dino Foric kann nicht entschärfen und muss zum ersten Mal hinter sich greifen (54.). Die Partie wurde zunehmend spannend, Traun-Keeper Foric musste sich abermals auszeichnen und hielt seinen Kasten nach dem Gegentreffer vorerst sauber. Erst in der Schlussphase gelang es den Linzern auf 3:2 zu verkürzen: ein scharfgetretener Eckball wird von Florian Oelz ins eigene Tor gelenkt (77.). Die Trauner-Siegesserie ging weiter, nach 90 gespielten Minuten beendete Schiedsrichter Rene Kettlgruber die Partie mit einem 3:2-Endstand.

Stimme zum Spiel

Daniel Krestel (Sportlicher Leiter SV HAKA Traun):

„Großes Kompliment an die Mannschaft, 5. Sieg in Folge mit insgesamt nur 3 Gegentreffern. Wir sind auf dem richtigen Weg, nach einem mäßigen Start in den ersten beiden Runden."

Die Besten:

SV HAKA Traun: Rajko Vujanovic (ST), Dino Foric (TW)

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 3:2 (2:0)

16 Pero Rakusic 1:0

38 Anes Sabic 2:0

49 Anes Sabic 3:0

54 Matej Socovka 3:1

77 Eigentor durch Florian Oelz 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!