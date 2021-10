Starker SC Marchtrenk beendet Trauner Siegesserie - Hamader katapultiert seine Mannschaft auf Platz zwei!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 10:46

Die Gäste aus Traun kommen mit breiter Brust zum Tabellenfünften aus Marchtrenk: Bereits seit fünf Spielen verließ die Erbschwendtner-Elf den Platz nicht mit weniger als 3 Punkten! Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren, muss auch gegen den SC Marchtrenk ein Sieg her. Jedoch liegt die letzte Niederlage der Kensy-Elf ebenfalls weit in der Vergangenheit. Zuletzt musste man sich am 1. Spieltag geschlagen geben. Im Duell der Ungeschlagenen behielt die Heimelf die Oberhand und gewann dank eines späten Treffers von Hamader mit 3:2.

Traumstart für Marchtrenk

Rund 200 Zuschauer fanden sich im Waldstadion ein und sahen bereits in der 6. Minute den Führungstreffer der Heimmannschaft. Ikoko zog nach einem schönen Dribbling aus rund 25m unhaltbar ins rechte Eck ab. Traun wurde nun stärker, wollte den Ausgleich, zwingend wurde man aber in dieser Phase nicht. Die Kensy-Elf hatte zwar nicht viele Chancen, nutze diese jedoch effizient. Nach einer Ecke fiel das Spielgerät Kober vor die Füße, dieser fasste sich ein Herz und schloss aus rund 16m eiskalt in die linke Torecke ab. Die 2:0-Führung währte aber nicht lange: 120 Sekunden später war es Anes Sabic, der mit einem Schuss aus 35m auf 1:2 verkürzte. Mit diesem Stand ging es in die Pause.

Hamader wird zum Matchwinner

In Halbzeit zwei übernahm Traun zunehmend die Kontrolle über die Partie, die Erbschwendtner-Elf drückte den SC weit in die eigene Hälfte. Man konnte jedoch, einer beherzten Abwehrleistung geschuldet, keine gefährlichen Chancen kreieren. Schließlich schuldete eben eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Marchtrenker den durchaus verdienten Ausgleich: Ascic assistierte seinem freigelaufenen Teamkollegen Vujanovic und dieser brachte den Ball irgendwie an Torhüter Golkar vorbei. Das musste die Heimelf erst mal verdauen, aber wie machte man das am besten? Indem man direkt wieder die 3:2-Führung erzielte! Hessenberger brachte den Ball am rechten Flügel auf den aufgerückten Innenverteidiger Hamader und dieser legte den Ball in Stürmermanier am Trauner Torhüter Demsa vorbei. SC Marchtrenk gewann die Partie mit 3:2 und bleibt damit seit sieben Spielen ungeschlagen. Gleichzeitig beendete man die Siegesserie des SV Haka Traun.

Stimmen zum Spiel

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk): ,,Wir sind sehr konzentriert in die Partie gegangen. Bis zum 2:0 ist alles, was wir uns vorgenommen haben, aufgegangen. Durch das unglückliche 1:2 wurde Traun stärker und erzielte den Ausgleich. Schlussendlich wollten wir aber unbedingt den Sieg und haben verdient gewonnen.“

Die Besten: Kiyan Golkar (TW), Emmanuel Ikoko (ZM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!