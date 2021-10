SK St. Magdalena vs. Union Katsdorf: SKM glückt Befreiungsschlag

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 12:08

Ganze sechs Runden lag der letzte Saisonsieg des SK St. Magdalena in der Vergangenheit. Am gestrigen Samstagnachmittag schrieb die Mannschaft von Gerold Sturm wieder an - vor auswärtiger Kulisse siegte man in Katsdorf mit 4:0. Das Tabellenschlusslicht lieferte den Linzern lange ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Gäste schlussendlich dank einer tollen Leistung im zweiten Durchgang als Sieger vom Platz gingen.

Auf torlosen ersten Durchgang folgt Traumstart in Hälfte zwei

200 Zuseher hatten sich in der LETTNER-FIEDLER Arena in Katsdorf eingefunden und sahen eine etwas zähe erste Hälfte. Der SKM schien das Spiel gut im Griff zu haben, zwingende Torchancen waren jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Zur Halbzeit verzeichneten die Gäste aus der Landeshauptstadt ein leichtes Chancenplus, verabsäumten es aber, die Kugel im Tor unterzubringen. Kurz nach Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse: Michael Danninger wird von Dusan Zuza im Strafraum gelegt, Schiedsrichter Klaus Hintersonnleitner entscheidet auf Elfmeter. Marko Culjak trat an und versenkte das Spielgerät im Gehäuse - 1:0 aus Sicht der Gäste (48.). Nur sechs Minuten später gelang St. Magdalena der Doppelschlag. Florian Wagner stellte seine Freistoßqualitäten abermals unter Beweis und zirkelte das Spielgerät aus halb linker Position in die Maschen (54.).

"Haben Katsdorf fast aufgeweckt" - St. Magdalena schwächelt

Trotz der komfortablen Führung gaben die Gäste in den Folgeminuten die Kontrolle über das Spielgeschehen immer mehr aus der Hand. Die beste Gelegenheit seitens der Hausherren hatte zweifelsohne Fabian Schimböck, aus knapp sechs Metern scheiterte er an SKM-Schlussmann Asböck. „Wir haben Katsdorf in dieser Phase des Spiels fast augeweckt, haben die Räume im Mittelfeld dann nicht mehr so gut besetzt.", erzählt SKM-Coach Gerold Sturm. Erst in der Schlussphase gelang es den Linzern ihre spielerische Überlegenheit auszuspielen. Ehe Mathias Krennmayr mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (87.) den 4:0-Endstand perfekt machte, traf Michael Danninger (85.) aus ähnlicher Position nach Zuspiel von Krennmayr. Der SK St. Magdalena trat nach einer überzeugenden Leistung die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck an, während das Schlusslicht aus Katsdorf weiter am Tabellenende festsitzt.

Stimme zum Spiel

Gerold Sturm (Trainer SK St. Magdalena):

„Ich habe mich diesmal in meine Funktion als Sportlicher Leiter zurückgezogen, habe mich aber schon mit meinem interimsmäßigen Coach, bzw. Co-Trainer, abgesprochen. Die Mannschaft hat das auch wirklich gut gemacht, ich muss auch meinen Co-Trainer, Plöchl Bernhard, loben. Er hat das wirklich gut gemacht und die Mannschaft gut eingestellt. Sie waren über weite Strecken bissig und diszipliniert. Von daher gratuliere ich der Mannschaft und auch Bernhard zu diesem phasenweise sehr guten Spiel."

Die Besten:

SK St. Magdalena: Stefan Wagner (ZM), Mathias Krennmayr (LM), Marko Culjak (IV)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!