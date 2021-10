Fünfter Sieg im fünften Heimspiel – Neuzeug zuhause unschlagbar

Details Samstag, 09. Oktober 2021 10:23

Die Gäste vom SC Marchtrenk kommen mit breiter Brust nach Neuzeug: Seit sieben Spielen in Folge ist man in der Landesliga-Ost ungeschlagen. Nun möchte man auch auswärts beim ATSV Neuzeug weiter anschreiben und Druck auf Tabellenführer Dietach ausüben. Die Heimelf wird jedoch nicht leicht zu knacken. Zuhause sind die Neuzeuger diese Saison noch ungeschlagen: 12 Punkte aus vier Heimspielen mit einem Torverhältnis von 12:2 sprechen für sich. Die Heimserie bleibt erhalten: Nach 90 gespielten Minuten leuchtete es 3:1 für die Wegerer-Elf von der Anzeigetafel.

Rassige Partie - Lueghamer trifft per Kopfball

100 Zuseher fanden sich bei herbstlichen Temperaturen im Alois Schwarz-Waldstadion ein und sahen bereits von Beginn an eine rassige Partie. Das Spielgerät wechselte im Sekundentakt die Seite, Chancen ergaben sich dabei kaum. Das erste Offensivhighlight konnte in Minute 11 die Heimelf verzeichnen: Nach einem schönen Solo von Popp parierte SC-Schlussmann Golkar souverän. Lange mussten die Zuschauer auf Torraumszenen warten, bis es kurz vor der Pause erstmals laut wurde: Nach einem Freistoß in die Mauer kam Lueghamer frei vor Golkar zum Kopfball und nickte zur 1:0-Führung für den ATSV Neuzeug ein. Ohne nennenswerte Highlights gingen die Mannschaft schließlich in die Kabine.

Hitzige Partie mit viel Gesprächsstoff

In Hälfte zwei wurde die Partie intensiver. Kampfbetonte Zweikämpfe und viel Redebedarf mit dem Schiedsrichter unterbrachen den Spielfluss fortlaufend. Lediglich durch Standards ergaben sich Torraumszenen. Marchtrenks Flügelstürmer Roitner war es, der nach einem Eckball am höchsten stieg und zum 1:1-Ausgleich einköpfte. Die Partie wurde nun hektischer, schnelle Ballverluste und viele Fouls waren sinnbildlich für diese Freitagabendpartie. Keine zehn Minuten zappelte der Ball erneut im Netz, diesmal im Kasten der Gäste: Wieder war es Lueghamer, der nach einer Flanke den Ball zur erneuten Führung über die Linie drückte. Die Marchtrenker, sichtlich geschockt nach dem erneuten Gegentreffer, konnten sich nicht mehr in die Partie zurückkämpfen. Schließlich war es noch Joker Fischer, der in der Nachspielzeit den Sack zumachte und den fünften Sieg im fünften Heimspiel markierte. Die Marchtrenker verlieren erstmals nach sieben Spielen ohne Niederlage.

Adam Kensy (Trainer SC Marchtrenk)

,,Es war eine sehr ausgeglichen Partie auf hohem Niveau. Leider gingen wir nach einem abgefälschten Freistoß unglücklich in Rückstand, konnten dann aber stärker werden und ausgleichen. Schlussendlich haben wir durch zu viele Fehler den Sieg aus der Hand gegeben‘‘

