V. Marchtrenk fährt trotz Unterzahl dank Karlovits-Doppelpack nächsten Dreier ein!

Die beste Offensive der Liga hat wieder zugeschlagen - der SV Viktoria Marchtrenk triumphierte am gestrigen Freitagabend vor heimischer Kulisse gegen den SK ADmira Linz und sammelte die nächsten drei Zähler im Rennen um die Meisterschaft. Die Begic-Elf konnte sich trotz Unterzahl ab Minute 46 durchsetzen und feierte schlussendlich einen 3:1-Erfolg.

Klare Angelegenheit in Durchgang eins - Ramadani per Freistoß zur Führung

Von Beginn an dominierten die Hausherren die Partie. Während tief stehende Admiraner immer wieder versuchten über Konter Nadelstiche zu setzen, spielten die Marchtrenker munteren Offensivfußball. Der erste Tagestreffer ließ auch nicht lange auf sich warten - in der 10. Spielminute zirkelte Albin Ramadani einen Freistoß über die Mauer hinweg via Innenstange ins Gehäuse, 1:0 für die Gastgeber. Kurz darauf gelang es der Begic-Elf erneut Kapital zu schlagen und die spielerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen. Die Linzer konnten einen hohen Ball nicht gut genug klären, Aaron Sternbauer bediente Rafael Karlovits, der ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und netzte aus knapp 10 Metern zum 2:0 ein (22.). Ohne ein nennenswertes weiteres Highlight traten die Kontrahenten den Gang in die Kabinen an.

ADmira kommt gut aus der Kabine: Elfmeter und Platzverweis!

„Wir haben uns in der Pause vorgenommen, dass wir uns auf nichts einlassen und sicher weiterspielen.“, schildert Marchtrenk Headcoach Ervin Begic. Dieser Plan ging unmittelbar nach Wiederanpfiff in die Hose: nach dem Anstoß durchbrach die Offensive der Landeshauptstädter die Abwehrkette der Hausherren, Elvir Hasic sah sich gezwungen die Notbremse zu ziehen und gab seinem Gegenspieler einen Schubser - Elfmeter für die Linzer, glatt-rot für Hasic! Lukas Schmidsberger trat an und verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum Anschlusstreffer (46.). Dieser Blitzstart der Gäste veränderte die Partie maßgeblich, die Begic-Elf legte fortan den Fokus auf die Defensive, während sich die ADmira immer mehr zutraute und im Gegensatz zum ersten Durchgang das Tempo des Spiels bestimmte. Trotz der Überzahl gelang es jedoch den Mannen von Stefan Kuranda nicht die Überlegenheit gegen leidenschaftlich verteidigende Marchtrenker auszuspielen und den Ausgleich zu erzielen. Den Schlusspunkt der Partie setzte Rafael Karlovits: dem SVM-Goalgetter gelang es die Abwehr der Gäste zu knacken und Goalie Schöffmann zu überlaufen - Doppelpack für Karlovits, 3:1-Endstand.

Stimme zum Spiel

Ervin Begic (Trainer SV Viktoria Marchtrenk):

„Ich finde, das war ein absolut verdienter Sieg für uns, weil wir doch die ersten 25-30 Minuten wirklich richtig gut Fußball gespielt haben, unsere Chancen genutzt haben und in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich verteidigt haben, trotz 45 Minuten in Unterzahl. Wir haben uns komplett aufgeopfert, jeder hat für den anderen gekämpft und deswegen haben wir uns die drei Punkte gestern verdient."

Die Besten

SV Viktoria Marchtrenk: Rafael Karlovits (RM), Pauschallob

SK ADmira Linz: Matthias Kowatsch (ST)

