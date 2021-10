Zwei Elfmeter und früher Platzverweis: Traun und Bad Leonfelden trennen sich Unentschieden!

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 09:09

Das Topspiel in der Landesliga Ost hieß an diesem Wochenende SV HAKA Traun gegen SU Vortuna Bad Leonfelden. Letztere Mannschaft hatte sich zuletzt nach schwacher Punkteausbeute von Trainerduo Andreas Prammer & Christoph Hiesl getrennt - interimsmäßig betreuen vorerst Dominik Mach und SV Ried-Legende Herwig Drechsel die Gäste. Der Einstand des neuen Trainerstabs war durchwachsen: man trennte sich trotz 60-minütiger Überzahl auswärts gegen die formstarken Trauner mit 2:2-Unentschieden.

Platzverweis überschattet frühen Trauner Doppelschlag

Die Hausherren erwischten den vermeintlich besseren Start in die Partie. Bereits in der 7. Spielminute durchbricht Anu Khonsoongnoen die Abwehr der Gäste, dessen Flanke Anes Sabic nicht richtig trifft, Pero Rakusic macht es im Nachgang besser und netzt zur frühen Führung ein. Nur wenig später gelang den Gastgebern der Doppelschlag: Rajko Vujanovic wird im Strafraum zu Fall gebracht, Schiedsrichter Stephan Bauer zeigt auf den Punkt, Elfmeter! Viktor Milos ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und knallte den fälligen Strafstoß eiskalt ins linke obere Eck (20.). Die Null hielt jedoch nicht lange. Nach einem Eckball von Alexander Krumphals lenkte Kristijan Ascic das Leder unglücklicherweise ins eigene Tor und verhalf den Gästen zum Anschlusstreffer (28.). Vier Minuten später wurde es doppelt bitter für die Erbschwendtner-Elf. Nach einem unnötigen Foul an UBL-Schlussmann Froschauer schickt der Unparteiische Florian Oelz vorzeitig vom Platz, die Hausherren fortan nurnoch zu zehnt.

Milos vergibt Handelfmeter - Radouch gleicht aus

Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel hatten die in Unterzahl agierenden Trauner die Chance die Führung auszubauen. Referee Bauer sprach nach einem Handspiel von Milan Nitriansky zum Unverständnis der Bad Leonfeldner den Traunern erneut einen Elfmeter zu. Wieder trat Viktor Milos an und scheiterte diesmal an Florian Froschauer, der abermals das Eck erahnte und den eher schwach getretenen Strafstoß sicher festhalten konnte. Und wie heißt es so schön im Fußball: "Wer die Tore nicht macht, wird hinten bestraft". Nach einer schönen Kombination der Gäste über die linke Seite landet das Spielgerät bei David Radouch, der zieht aus halb-linker Position ab und versenkt das Leder im langen Eck - Ausgleich (62.)! Die Mach-Elf versuchte noch in der Schlussphase den Führungstreffer zu erzielen, war jedoch gegen ambitioniert-verteidigende Hausherren erfolgslos - so blieb es beim 2:2-Remis.

Stimmen zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„In Summe gesehen müssen wir heute aufgrund dessen, dass wir seit der 30. Minute einen Mann weniger waren zufrieden sein. Ich kann stolz auf die Mannschaft sein, wir haben gut gekämpft und alles entgegen gesetzt. Hätten wir das 3:1 gemacht, wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Man muss aber die Kirche im Dorf lassen, das war ein gerechtes Remis."

Daniel Krestel (Sportlicher Leiter SV Traun):

„Kompliment an die gesamte Mannschaft, trotz der gelb-roten Karte und dem verschossenen Elfmeter nicht aufzugeben! Der Zusammenhalt im gesamten Team ist enorm groß. Wir wollen mehr! Nächste Woche fahren wir mit breiter Brust nach Schwertberg und kämpfen um die nächsten drei Punkte!"

Die Besten: Daniel Radman (LV), Pero Rakusic (LM)

Dominik Mach (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Ich habe mir den großen Umschwung erhofft, aber wir haben es nicht ganz auf den Platz gebracht. Summa Summarum war das Unentschieden verdient, Traun hätte durch den zweiten Elfmeter auch die Führung ausbauen können. Wir hatten vorher noch 1-2 Chancen gehabt, die wir nicht gemacht haben - das 2:2 ist in Summe also fair."

