"Einsatz, Wille und Leidenschaft" - ADmira Linz siegt beim Tabellenführer!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 16:58

Die Union Dietach musste am gestrigen Freitagabend die erste Saisonpleite einstecken. Nach einer durchwachsenen Leistung setzte es eine 3:0-Auswärtsniederlage gegen den SK ADmira Linz. Etwa 150 Zuschauer verfolgten die Partie vor Ort am Bachlberg und sahen eine aufopfernd kämpfende Heimmannschaft, die souverän verteidigte und sich eiskalt in der Offensive zeigte.

Dietach serviert ADmira die Führung auf dem Silvertablett

ADmira-Coach Kuranda hatte schon im Vorfeld der Partie gewusst, dass seine Mannschaft der vermeintlich besten Truppe der Liga spielerisch nicht das Wasser reichen könne. Sein Team kompensierte dies mit Einsatz, Wille und Leidenschaft und konnte vollends überzeugen. In der 28. Spielminute bereits die Führung: ein fataler Fehlpass im Spielaufbau landet bei Matthias Kowatsch, der lässt sich nicht bitten und überhebt Dietach-Schlussmann Thallinger zum 1:0. Nur fünf Minuten später wurde es doppelt-bitter für die Gäste. Fabio Weissenberger startet vom eigenen dreißiger ein Solo, wieder zeigt sich die Abwehr der Ruttensteiner-Elf zu nachlässig, und Weissenberger knallt das Leder in die Maschen - 2:0. Mit einem durchaus überraschenden Stand von 2:0 aus Sicht der Landeshauptstädter traten die Kontrahenten den Kabinengang an.

Platzverweis und Entscheidung

In Durchgang zwei schalteten die Mannschaften einen Gang zurück. Dietach versuchte die spielerische Überlegenheit in Zählbares umzumünzen, die Hausherren verteidigten mutig und versuchten ähnlich wie in der ersten Hälfte über Konter Nadelstiche zu setzen. Vor dem Gehäuse zwingend zu werden gelang jedoch bis zur 85. Spielminute keiner der Mannschaften. Nachdem die Gäste kurz vorher durch einen Platzverweis in Person von Mario Reiter geschwächt wurden, gelang es den Linzern noch einen weiteren Treffer zu markieren. Fabio Weissenberger lässt nach einem Konter der Gastgeber seinen Gegenspieler stehen, über Oliver Brajkovic kommt das Spielgerät zu Jan Lesicki, der dreht sich und schiebt die Kugel unhaltbar ins lange Eck (85.). Am Ende hatte die Kuranda-Elf dank einer couragierten Leistung die drei Punkte in der Tasche, während der Ligaprimus die Heimreise zum ersten Mal in der Saison mit leeren Händen antreten musste.

Trotz des Punktverlusts bleibt die Ruttensteiner-Elf jedoch mit fünf Punkten Vorsprung auf der Spitze der Landesliga Ost.

Am kommenden Samstag trifft der SK ADmira auf die DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn, Dietach spielt am selben Tag gegen den UFC PIENO Rohrbach-Berg.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Wir haben gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt, und haben mit Leidenschaft und Kampfgeist den Sieg erkämpft und erarbeitet."

Die Besten:

SK ADmira Linz: Pauschallob

Union Dietach: Denis Berisha (ZOM), Mario Reiter (ZM)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – Union PROCON Wohnbau Dietach, 3:0 (2:0)

28 Matthias Kowatsch 1:0

33 Fabio Weissenberger 2:0

85 Oliver Brajkovic 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!