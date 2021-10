SV Traun geht bei Schwertberger-Torfestival leer aus

Details Samstag, 16. Oktober 2021 19:58

Ein wahres Fußballfest lieferten die ASKÖ Steinbach Schwertberg und der SV HAKA Traun den 300 angereisten Zuschauern im Steinbach Stadion in Schwertberg. Schlussendlich blieben die drei Punkte in Schwertberg, die Erbschwendtner-Elf musste bei einem Torspektakel eine 6:3-Niederlage hinnehmen.

Frühe Trauner Führung fungiert als Weckruf für Schwertberg

Anu Khonsoongnoen eröffnete das Torfestival, als er völlig unbedrängt aus etwa 20 Metern abzog und das Leder in die Maschen knallte. Die Führung hielt jedoch nicht lange, knapp neun Minuten später bediente Phillip Gschwandtner den alleinstehenden Michael Hoislbauer, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einschob. Nachdem die Gäste die erste viertel Stunde die klar bessere Mannschaft waren, nahm fortan die Lindtner-Elf das Zepter in die Hand und zeigte sich effektiv in der Offensive. In der 37. Spielminute belohnten sie ihre gute Leistung - nach einem weiten Abschlag von Niklas Rimser versucht Mahmut Acuma den Ball zur Mitte zu schlagen, trifft ihn nicht optimal und das Spielgerät schlägt völlig unerwartet im Trauner-Gehäuse ein. Fünf Minuten später musste Christian Demsa erneut hinter sich greifen. Julian Riedl war zur Stelle und machte den 3:1-Pausenstand perfekt.

Schwertberg dominiert auch Durchgang zwei

Trotz der komfortablen Führung stellten sich die Hausherren nicht hinten rein, nach wie vor wurde auf beiden Seiten munterer Offensivfußball gespielt. Die Trauner-Aufholjagd blieb jedoch aus, Mahmut Acuma besorgte vom Punkt das 4:1 in der 66. Spielminute und sorgte früh für klare Verhältnisse. Sechs Minuten später war Enes Cavusoglu nach einem satten Schuss von Mario Milic zur Stelle und stellte auf 5:1. Pero Rakusic sorgte zwei Minuten später per Kopf für Ergebniskosmetik. Nachdem Mario Milic sich in der 90. Spielminute auch noch in die Torschützenliste eintragen durfte, schnürte Anu Khonsoongnoen noch mit einem sehenswerten Tor aus etwa 17 Metern seinen Doppelpack. Schlussendlich stand nach intensiven und unterhaltsamen 90 Minuten ein 6:3 auf der Anzeigetafel, die ASKÖ Schwertberg fuhr einen erneuten Dreier ein.

Am kommenden Freitag tritt Schwertberg beim ATSV Neuzeug an, während der SV HAKA Traun einen Tag später den USV St. Ulrich empfängt.

Stimme zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer ASKÖ Schwertberg):

„Aus unserer Sicht war der Sieg sehr, sehr wichtig. Wir haben letzte Woche das Derby gegen Naarn gewonnen, das hat uns natürlich sehr viel Selbstvertrauen gebracht, nach 15 Jahren wiedermal in Naarn zu gewinnen. Dadurch sind wir mit breiter Brust und dem Wissen, dass wir daheim sehr schwierig zu bespielen sind in die Partie gegangen. Mich hat es ebenso gefreut, dass einige junge Spieler zum Einsatz gekommen sind und unser Kader generell wieder durch Rückkehrer gestärkt wird. Für uns ist die Divise, bis zum Winter so viele Punkte wie möglich zu sammeln, damit wir eine ruhige Rückrunde haben und viel auf den Nachwuchs schauen können.“

Die Besten:

ASKÖ Schwertberg: Pauschallob

SV Traun: Anu Khonsoongnoen (RM)

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – SV HAKA Traun, 6:3 (3:1)

17 Anu Khonsoongnoen 0:1

26 Michael Hoislbauer 1:1

37 Mahmut Acuma 2:1

42 Julian Riedl 3:1

66 Mahmut Acuma 4:1

72 Enes Cavusoglu 5:1

74 Pero Rakusic 5:2

90 Mario Milic 6:2

92 Anu Khonsoongnoen 6:3

