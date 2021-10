UFC Rohrbach-Berg siegt im Spitzenspiel und klettert auf Rang 3!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 21:57

Das dieswöchige Spitzenspiel der Landesliga Ost hieß UFC Pieno Rohrbach-Berg gegen ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk. Nach drei Siegen am Stück riss die Siegesserie der Begic-Elf am gestrigen Freitagabend - man unterlag auf auswärtigem Boden mit 3:1. Dabei sorgten die Hausherren schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse, bereits nach einer halben Stunde führte die Mannschaft von Christian Eisschiel durch Tore von Daniel Vanek und Günther Lang mit 3:0.

“Beste Halbzeit von uns in dieser Halbsaison“ - Heimcoach lobt Leistung seiner Mannschaft

Rohrbach-Coach Eisschiel lobte die Leistung seiner Mannschaft in Hälfte eins in hohen Tönen: „Wir waren von Anfang an da, haben uns fast im Minutentakt Chancen erspielt. Ich glaube, Marchtrenk war auch überrascht, dass wir so mutig waren. In der neunten Spielminute war es dann soweit, Daniel Vanek war nach Vorarbeit von Markus Gahleitner auf und davon und knallte das Leder ins lange Eck zur frühen Führung. Für das 2:0 sorgte Günther Lang, als er nach einem Eckball völlig freistehend zum Kopfball kam und das Spielgerät in die Maschen nickte (29.). Die Offensive der heimischen war noch nicht fertig, nur zwei Minuten später glänzte Stefan Sandner als Vorbereiter und Vanek schnürte seinen Doppelpack. Die Begic-Elf war sichtlich bedient, das Spiel schien bereits zur Pause entschieden.

Marchtrenker Aufholjagd bleibt trotz frühem Anschlusstreffer aus

In Durchgang zwei schalteten die Mannen von Christian Eisschiel einen, vielleicht sogar zwei Gänge runter. Man ruhte sich auf der komfortablen Führung aus und blieb souverän in der Defensive, sodass die Gäste in der zweiten Hälfte lediglich Halbchancen vorfanden. Eine dieser Halbchancen führte zum Anschlusstreffer. Aaron Sternbauer schlug eine Freistoßflanke zur Mitte, die Kugel segelt an Freund und Feind vorbei und findet irgendwie den Weg ins Tor - 3:1 (53.). Fortan zeigte sich die Gastmannschaft bemüht und versuchte das Zepter in die Hand zu nehmen, während Rohrbach immer wieder versuchte über Konter gefährlich zu werden. Hochkarätige Torchancen waren jedoch in dieser Phase des Spiels Mangelware, so mussten sich der SV Viktoria Marchtrenk schlussendlich nach drei Siegen in Folge geschlagen geben.

Stimme zum Spiel

Christian Eisschiel (Trainer UFC Rohrbach-Berg):

„Nachdem die letzte Woche in St. Magdalena enttäuschend war und wir da einen eher schlechten Tag gehabt haben, war das eine gute Reaktion meiner Mannschaft. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit im höchsten Tempo Fußball gespielt und der Sieg war dann auch verdient.“

Die Besten:

UFC Rohrbach-Berg: Günther Lang (ZOM), Daniel Vanek (ST)

SV Viktoria Marchtrenk: Rafael Karlovits (RM), Manuel Hartig (TW)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!