Neo UBL-Coach Hartl feiert Traum-Einstand gegen formstarken ATSV Neuzeug

Details Montag, 18. Oktober 2021 18:08

Die SU Vortuna Bad Leonfelden hat am gestrigen Sonntagnachmittag nach drei sieglosen Spieltagen wieder zurück in die Spur gefunden. Auf heimischem Boden bezwang man den formstarken ATSV Neuzeug mit 3:0. David Radouch führte dabei sein Team vor 330 Zuschauern auf die Siegerstraße, indem er einen Doppelpack schnürte.

Radouch per Elfmeter zum "Dosenöffner"

Im Vorhinein wurde eine Begegnung auf Augenhöhe erwartet, und dem wurde die Partie in der Anfangsphase auch gerecht. Stefan Hartl war zwar begeistert davon wie motiviert sein Team war, vermisste aber eine gewisse Lockerheit im Spiel seiner Mannschaft. Es dauerte bis zur 40. Spielminute bis die Fans das erste Tor bejubeln durften. Kilian Eckerstorfer ringte Stefan Berndorfer im Strafraum nieder, Strafstoß für die Hartl-Elf! Goalgetter vom Dienst David Radouch trat an und zimmerte das Leder mitten ins Tor - 1:0. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt geriet der ATSV Neuzeug ins Hintertreffen und musste zur Halbzeit einen knappen Rückstand hinnehmen.

UBL vorne, sowie hinten souverän

Auch in Durchgang zwei lieferten sich die Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch. Bad Leonfelden wurde ruhiger im Spielaufbau und wirkte selbstbewusst durch den Führungstreffer, während Neuzeug es nicht schaffte vorne zwingend zu werden. In der 58. Spielminute zeigte Radouch wieder seine Torjägerqualitäten. Die Gastgeber starten einen schönen Angriff über die rechte Seite, Berndorfer zieht aus dem Rückraum ab und Radouch verlängert die Kugel ins Gehäuse. In den Schlussminuten zeigte der Doppeltorschütze auch seine Qualitäten als Vorlagengeber, als er den eingewechselten Fabian Mühleder perfekt in Szene setzte und letzterer das Spielgerät über die Linie drückte. Der Einstand war geglückt, nach nur wenigen Tagen im Amt feierte Neo-Chefcoach Stefan Hartl seinen ersten Sieg als Trainer der SU Bad Leonfelden.

Nächster Prüfstein für Bad Leonfelden ist auf gegnerischer Anlage die Union Katsdorf (Samstag, 15:30 Uhr). Tags zuvor misst sich der ATSV Neuzeug mit der ASKÖ Steinbach Schwertberg.

Stimme zum Spiel

Stefan Hartl (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Zuerst möchte ich mich bei meinen Vorgängern, Andreas Prammer und Christoph Hiesl, bedanken - die Mannschaft ist gut in Schuss und sie sicher eine Top-Arbeit geleistet haben. Wenn man erst drei Tage Trainer ist, kann man ja nicht soviel verändern, höchstens die Mannschaft ein wenig pushen. Was gibt es schöneres, als so einen Einstand zu feiern. Jetzt wollen wir dranbleiben, wir schauen von Spiel zu Spiel und versuchen uns immer bestmöglich vorzubereiten und das Maximum herauszuholen."

Die Besten:

SU Bad Leonfelden: David Radouch (ST), Alexander Krumphals (LV), Michael Brungraber (ZM)

ATSV Neuzeug: Jakob Wasserbauer (LV/RV)

Landesliga Ost: SU Vortuna Bad Leonfelden – ATSV Neuzeug, 3:0 (1:0)

40 David Radouch 1:0

58 David Radouch 2:0

90 Fabian Mühleder 3:0

