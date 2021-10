Starke Abwehrleistung lässt Blau-Weiß Amateure verzweifeln – SC Marchtrenk gewinnt 2:0

Details Samstag, 23. Oktober 2021 23:20

Den Amateuren der Blau-Weiß Linz gelang letzte Woche ein echtes Schützenfest: Acht (!) Tore schenkte man der SK St. Magdalena ein und dabei standen besonders die jungen Akteure voll im Fokus. Fetahu, 2002 geboren, sowie Socovka, 2000 geboren, brachten ihr Team mit je zwei Toren früh auf die Siegerstraße. Diesmal kommt der SC Marchtrenk in der 11. Runde der Landesliga Ost zu Gast. Die Marchtrenker fanden letzte Woche mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen Katsdorf wieder in die Erfolgsspur. Im Kampf um den Aufstieg wäre ein Sieg für den Tabellenzweiten unabdingbar, da man nach der Niederlage des Tabellenführers Dietach gesehen hat, dass das Thema Aufstieg noch nicht ganz vom Tisch ist. Schlussendlich konnten sich die Gäste vom Sportclub Marchtrenk mit 0:2 durchsetzen und bleiben weiter Dietachs erster Verfolger.

Keine Tore in Halbzeit eins

Rund 100 Zuschauer fanden sich am Westbahnplatz in Linz ein und verfolgten einen erfrischenden Start der Heimelf. Wie im Duell gegen SK St. Magdalena setzte Trainer Hasanovic vom Anfang an auf hohes Pressing seiner Elf, um eine schnelle Führung zu erzwingen. Doch wie es der weitere Spielverlauf gezeigt hat, scheiterte man an der beherzten Abwehrleistung der Gäste. Der letzte Pass in die gefährliche Zone wollte nicht gelingen. Dass man die Offensive der Gäste jedoch nicht vergessen durfte, zeigte in der 28. Minute ein langer Ball, über die Köpfe der Abwehr hinweg, zu Kober. Dieser fand jedoch im 1 vs. 1 gegen Keeper Lijesnic seinen Meister. Es entwickelte sich eine spannende Partie, in der beiden Mannschaften der Führungstreffer zuzutrauen war. Schließlich ging es jedoch mit einem gerechten Remis in die Halbzeitpause.

Traumtore bringen Entscheidung

Nach Wiederanpfiff durch Schiedsrichterin Ennsgraber setzte die Hasanovic-Elf erneut auf hohes Anlaufen. Der Führungstreffer wollte jedoch gegen eine der besten Defensiven der Liga nicht gelingen. Schließlich musste ein Freistoß als Dosenöffner für diese Partie fungieren: Mittelfeldmotor Davor Brajkovic zirkelte den ruhenden Ball aus 25 Metern perfekt in die Maschen und stellte auf 1:0 aus Sicht der Gäste. Der Führungstreffer tat der Heimelf sichtlich weh, die Marchtrenker kontrollierten nun das Geschehen. Mit einem Traumtor machte dann Neuzugang Roitner den Sieg perfekt, ein Lupfer aus 20 Metern über Lijesnic hinweg, fand seinen Weg ins Gehäuse. Somit leuchtete es nach 79 Minuten 0:2 von der Anzeigetafel und mit diesem Spielstand beendete schließlich Ennsgraber auch das Geschehen am Westbahnplatz in Linz.

Helmut Puttinger (Co-Trainer SC Marchtrenk)

,,Ich muss meiner Mannschaft für die starke Abwehrleistung ein Kompliment machen. Wir machten es Blau-Weiß unglaublich schwer und nutzten unsere Chancen.‘‘

