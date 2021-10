Negativserie geht weiter: St. Ulrich seit fünf Spielen sieglos

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 16:17

In Runde 11 der Landesliga Ost gastierte der USV St. Ulrich beim SV Traun. Für beide Mannschaften war das gestrige Aufeinandertreffen von großer Bedeutung - während der USV St. Ulrich mit allen Mitteln daran arbeitet die Negativserie zu beenden, wollen die zuletzt etwas ins Stolpern geratenen Trauner wieder zurück in die Erfolgsspur finden um den Anschluss an Ligaprimus Dietach nicht zu verlieren. Letzteres gelang, man gewann auf heimischem Terrain mit 2:0 gegen eine schwierig zu bespielende Mannschaft aus St. Ulrich.

St. Ulrich hadert mit Chancenverwertung - Traun mit Startschwierigkeiten

Beide Mannschaften starteten etwas vorsichtig in die Partie und lieferten sich die Kontrahenten mindestens ein Duell auf Augenhöhe. Entgegen der Erwartungen startete die Pilz-Elf etwas besser in die Partie als die im Vorfeld favorisierten Trauner. Bereits drei Minuten nach Anpfiff hatte Elias Gmainer die Führung auf dem Fuß, als er Traun-Schlussmann Demsa umkurvte, sein Abschluss jedoch in letzter Not von einem Trauner von der Linie gekratzt werden konnte. Je länger es ging, desto gefährlicher und spielbestimmender wurden die heimischen konnten jedoch ihre Chancen nicht verwerten. Kurz bevor Schiedsrichter Waldl zum Pausentee bat, die nächste Topchance für die Gäste: Nico Steinmassl geht nach Gmainer-Vorarbeit wieder an Demsa vorbei, rutscht beim Schussversuch jedoch weg und das Leder kullert am Gehäuse vorbei. Somit ging es ohne Torerfolg in die Kabinen.

Kadic bringt Traun auf die Siegerstraße

Auch im zweiten Durchgang machten es die Gäste der Erbschwendtner-Elf schwer. Letztendlich gelang den Hausherren durch eine Standardsituation der Führungstreffer. In der 60. Spielminute servierte Anes Sabic dem aufgerückten Amar Kadic das Spielgerät auf der Stirn, der nickte gekonnt zur Führung ein. Elf Minuten später steht Trauns Toptorjäger erneut im Mittelpunkt - diesmal jedoch als Vollstrecker: Sabic kommt nach einer Passstafette auf der rechten Seite kurz vor dem Sechzehner an den Ball und schlenzt das Spielgerät traumhaft in den linken Winkel - 2:0! St. Ulrich gab trotz des Rückstands nicht auf und versuchte ambitioniert die geordnete Defensive der Gastgeber zu knacken. In der 82. Spielminute hatten die Gäste die beste Möglichkeit um nochmal anzuschreiben: Kugfarth wird im gegnerischen Strafraum von Kadic zu Fall gebracht - Strafstoß! Sebastian Wimmer trat an und fand in Demsa seinen Meister, der Trauner Schlussmann parierte den fälligen Elfmeter und hielt die weiße Weste.

Stimme zum Spiel

Markus Erbschwendtner (Trainer SV Traun):

„In Summe gesehen war der Sieg verdient, der Spielverlauf hat für uns gesprochen. St. Ulrich war sehr engagiert, sie haben wirklich 94 Minuten gekämpft und Gas gegeben und auch nach dem Rückstand nicht aufgehört - das muss man ihnen hoch anrechnen. Wir waren eben an dem Tag die cleverere Mannschaft, haben das Momentum genutzt und die Tore zu den entscheidenden Zeitpunkten gemacht."

Die Besten:

SV Traun: Cristian Demsa (TW)

USV St. Ulrich: Pauschallob

Landesliga Ost: SV HAKA Traun – USV St. Ulrich, 2:0 (0:0)

60 Amar Kadic 1:0

71 Anes Sabic 2:0

