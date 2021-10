Turbulente Schlussphase: Katsdorf verlangt Bad Leonfelden alles ab!

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 17:39

Ein unterhaltsames Landesliga-Spiel bekamen etwa 235 Zuschauer am gestrigen Samstagnachmittag in der Lettner-Fiedler Arena in Katsdorf geboten. Die Sportunion Bad Leonfelden war zu Gast und galt als haushoher Favorit. Nach packenden 95 Minuten hatte sich letztendlich die Hartl-Elf mit 4:2 durchgesetzt und durfte dank zweier Last-Minute Tore einen weiteren wichtigen Sieg feiern.

Katsdorf kämpft und zeigt sich effizient in der Offensive

Es dauerte bis zur 34. Spielminute, bis die anwesenden Fußballfans den ersten Tagestreffer bestaunen durften. Leon Ilic schlenzte die Murmel nach Vorarbeit von Michael Brungraber ins lange Eck und zeichnete sich für die Führung der favorisierten Bad Leonfeldner verantwortlich. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte waren keine weiteren Treffer mehr zu bestaunen, so dass Bad Leonfelden zur Pause eine knappe, aber verdiente Führung inne hatte. Dafür startete Durchgang zwei gleich mit dem Katsdorfer Ausgleich: nach einem Pressball zwischen Froschauer und Schimböck landet das Spielgerät zum Glück der Hausherren bei Fabian Pühringer, der das Leder ins leere Tor schob und ausglich (47.).

Bad Leonfelden setzt sich in ereignisreicher Schlussphase durch

Benjamin Freudenthaler läutete die unterhaltsame Schlussphase ein, als er nach Berndorfer-Vorarbeit zur Stelle war und das Spielgerät zur erneuten Führung über die Linie drückte (74.). Aus dem Nichts folgte in der 86. Spielminute der Katsdorfer Ausgleich: Daniel Brandstetter nutzte eine leichte Unordnung in der Bad Leonfeldner Defensive eiskalt aus und stellte wieder auf Unentschieden. Als sich so mancher schon mit einer überraschenden Punkteteilung abgefunden hatte war Benjamin Freudenthaler nach Assist von Leon Ilic auf und davon, blieb vor dem Kasten eiskalt und schweißte die Murmel in die linke Ecke (90.). Und drei Minuten später legte die Hartl-Elf noch einen drauf, Michael Brungraber ließ die mitgereisten Anhänger nochmal jubeln und trug sich in die Torschützenliste ein.

Nächster Prüfstein für die Union Katsdorf ist die ASKÖ Steinbach Schwertberg auf gegnerischer Anlage (Samstag, 15:30). Bad Leonfelden misst sich zur selben Zeit mit den FC Blau-Weiß Linz Amateure.

Stimme zum Spiel

Stefan Hartl (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Ein wichtiger Sieg für uns, im Prinzip sogar ein Pflichtsieg, bei dem Katsdorf es uns nicht leicht gemacht hat. Die Mannschaft hat Moral bewiesen, trotz des späten Ausgleichs spät nochmal so zurückzukommen."

Die Besten:

Union Katsdorf: Stephan Pichler (TW), Daniel Brandstetter (ZM)

SU Bad Leonfelden: Leon Ilic (RM), Stefan Berndorfer (LM), Benjamin Freudenthaler (ST)

Landesliga Ost: Union Katsdorf – SU Vortuna Bad Leonfelden, 2:4 (0:1)

34 Leon Ilic 0:1

47 Fabian Puehringer 1:1

74 Benjamin Georg Freudenthaler 1:2

86 Daniel Brandstetter 2:2

90 Benjamin Georg Freudenthaler 2:3

93 Michael Brungraber 2:4

