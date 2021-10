Zweifacher Sadriu - Dietach wieder souverän

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 20:44

Nach der ersten Saisonpleite in der Vorwoche hatte die Union Dietach einiges wiedergutzumachen. Mit der UFC Rohrbach-Berg kam am gestrigen Samstagabend ein Gegner in die Dietach-Arena, der definitiv nicht leicht zu schlagen ist. Die Elf von Daniel Ruttensteiner fand jedoch wieder zu gewohnter Stärke und feierte schlussendlich einen ungefährdeten 3:1-Erfolg.

Klare Angelegenheit in Durchgang eins

Coach Ruttensteiner hatte seine Mannschaft wohl perfekt eingestellt, bereits in der dritten Minute sahen die heimischen Anhänger den ersten Volltreffer. Imran Sadriu leitete den Angriff selbst ein und vollstreckte eiskalt nachdem Berisha einen Dramac-Pass überlegt durchließ - schöner Spielzug der Dietacher Offensivabteilung. Weiter ging es in der 38. Spielminute, Denis Berisha serviert Philipp Haslgruber nach einer Ecke den Ball auf dem Schädel, dieser nickte ohne Probleme zum 2:0 ein. Die Hausherren waren noch nicht fertig, kurz vor Abpfiff des ersten Durchgangs klingelte es nochmal im Gästetor. Wieder glänzt Berisha als Vorbereiter und Sadriu, auf engstem Raum umgeben von drei Gegenspielern, schlenzt die Murmel ins lange Kreuzeck und feiert seinen zweiten Tagestreffer.

Berisha ans Aluminium - Gahleitner verkürzt

Die Gäste aus Rohrbach konnten zwar in Durchgang eins zeitweise die Kontrolle über das Spielgeschehen übernehmen, die Chancen und die leichte Überlegenheit jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Auch im zweiten Durchgang lieferten sich die Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch. Die erste Großchance verbuchte Denis Berisha, blieb jedoch erfolgslos im 1-gegen-1 mit Keeper Strixner. Kurz darauf stand der auffälligste Mann am Platz wieder im Mittelpunkt, als er einen Freistoß ans Lattenkreuz hämmerte. In der 75. Spielminute ließ Matthäus Gahleitner seine Mannschaft nochmal hoffen, als er eine Unordnung in der Dietacher Hintermannschaft nutzte und Thallinger bezwang - 3:1. An den Anschlusstreffer anzuknüpfen, gelang der Eisschiel-Elf nicht - man musste beim Ligaprimus eine Niederlage einstecken und fuhr trotz einer guten Leistung mit leeren Händen nach Hause.

Nächster Prüfstein für Dietach ist die ASKÖ SV Mauky’s Verfliesung Viktoria Marchtrenk auf gegnerischer Anlage (Samstag, 15:30). Rohrbach misst sich zur selben Zeit mit der DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn.

Stimme zum Spiel

Daniel Ruttensteiner (Trainer Union Dietach):

„Ich bin mit der Reaktion von meiner Mannschaft nach der ersten Saisonniederlage gegen Admira sehr zufrieden. Sie haben ihr wahres Gesicht gezeigt und es waren wieder einige Spieler dabei die eine Top-Leistung abgerufen haben. So eine Niederlage wie letzte Woche kann passieren, soll aber bei unserem hohen Anspruch an uns selbst nicht allzu oft passieren. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und auch unsere Leistung abrufen."

Die Besten:

Union Dietach: Andreas Thallinger (TW), Philipp Haslgruber (IV)

UFC Rohrbach-Berg: Daniel Vanek (ST)

Landesliga Ost: Union PROCON Wohnbau Dietach – UFC PIENO Rohrbach-Berg, 3:1 (3:0)

3 Imran Sadriu 1:0

38 Philipp Haslgruber 2:0

43 Imran Sadriu 3:0

75 Matthäus Gahleitner 3:1

