Sokrat-Doppelpack besiegelt Trauner Auswärtspleite

Details Samstag, 30. Oktober 2021 18:38

Nichts zu holen gab es für den SV Traun beim SK ADmira. Am Bachlberg gelang es der Mannschaft von Stefan Kuranda einen weiteren Aufstiegsaspiranten zu ärgern - nach dem 3:0-Erfolg gegen Ligaprimus Dietach siegten die Linzer mit 2:1 gegen den SV Traun. Mann der Stunde war definitiv Leon Sokrat, der seine Mannschaft mit einem wichtigen Doppelpack zum Sieg führte.

Admira trifft zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt

Die 100 anwesenden Zuschauer bekamen eine relativ unspektakuläre Landesliga Partie geboten. Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware und so musste lange auf einen Volltreffer gewartet werden. De facto dauerte es bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte, bis Leon Sokrat sein erstes Tor an diesem Tag bejubeln durfte. Maximilian Schobesberger setzte Sokrat mit einem Zuckerpass in Szene, der entschied sich nicht dafür vor dem herauslaufenden Demsa quer zu spielen, sondern überlupfte den Trauner Schlussmann nach einer gekonnten Annahme und besorgte die wichtige Führung (46.). Im Einklang mit der Linzer Führung ertönte auch der Halbzeitpfiff, Schiedsrichter Biebl bat zum Pausentee beim Stand von 1:0.

Sokrat schnürt Doppelpack - Trauner Ausgleich bleibt aus

Auch in Durchgang zwei blieb die Partie etwas zäh, auf beiden Seiten schlich sich immer wieder der Fehlerteufel ein und somit kam sowohl die Erbschwendtner-Elf, als auch die Hausherren zu wenigen guten Torchancen. Letztlich war es ein individueller Fehler der Trauner Hintermannschaft, den die ADmira eiskalt ausnutzte und die Führung ausbaute. Ein schlecht gespielter Pass Richtung Außenverteidiger landete bei Fabio Weissenberger, dies führte zu einer 2-gegen-1 Situation, die die Gastgeber staubtrocken ausspielten - Sokrat schob nach Querpass von Weissenberger locker-leicht zum 2:0 ein (71.). Die Trauner Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten, bereits zwei Minuten später war Rajko Vujanovic nach Ascic-Hereingabe zur Stelle und drückte das Leder über die Linie. Die Landeshauptstädter protestierten, Schöffmann kratzte jedoch für den Geschmack des Linienrichters die Kugel etwas spät von der Linie. Traun wurde nach dem Anschlusstreffer etwas aktiver und drückte auf den Ausgleich, dieser blieb jedoch zum Pech der Gäste aus.

Der SK ADmira stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim ATSV Neuzeug vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV HAKA Traun den UFC PIENO Rohrbach-Berg.

Stimme zum Spiel

Stefan Kuranda (Trainer SK ADmira Linz):

„Das war ein Landesliga Spiel auf mäßigem Niveau, mit uns als verdientem Sieger. Fußball ist eben ein Ergebnissport und am Ende des Tages zählt halt wer mehr Tore geschossen hat."

Die Besten: Leon Sokrat (ST), Maximilian Schobesberger (ZM)

Landesliga Ost: SK ADmira Linz – SV HAKA Traun, 2:1 (1:0)

46 Leon Sokrat 1:0

71 Leon Sokrat 2:0

73 Rajko Vujanovic 2:1

