SC Marchtrenk bleibt an Dietach dran - 1:3-Auswärtssieg gegen SK St. Magdalena

Sonntag, 31. Oktober 2021

Die dritte Niederlage in Folge gab es dieses Wochenende für die Mannen von Gerold Sturm in der 12. Runde der Landesliga Ost. 1:3 leuchtete es nach neunzig gespielten Minuten von der Anzeigetafel und dafür verantwortlich war maßgeblich SC Marchtrenk-Goalgetter Tihomir Zivkovic, der mit seinem Doppelpack die Niederlage des SK St. Magdalena besiegelte. Somit bleiben die Mannen von Adam Kensy weiterhin im Rennen um den Aufstieg und treffen nächste Woche im Kracher vor der Winterpause auf den direkten Konkurrenten aus Bad Leonfelden.

Boyer mit Blitzstart

200 Zuschauer fanden sich an diesem sonnigen Samstagnachmittag im Sonnleitner Stadion in St. Magdalena ein und mussten nicht lange auf den ersten Treffer in dieser Partie warten: Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, da durfte der Stadionsprecher die Führung des SK St. Magdalena bekanntgeben. Boyer war es, der aus rund 25 Metern abzog und den Ball irgendwie in die Maschen bugsierte. SC-Keeper Kiyan Golkar sah dabei nicht besonders gut aus. Die Gäste waren sichtlich überrascht, so hätte die Heimelf in der 12. Minute fast auf 2:0 stellen können, aber Golkar verhinderte Schlimmeres. Kiyan Golkar musste nach einer Abwehr in der 17. Minute schließlich verletzt den Platz verlassen, Ersatzkeeper David Plavac kam daraufhin für ihn in die Partie. Die Gäste aus Marchtrenk wurden mit fortlaufender Spielzeit stärker. Einige Chancen konnten sich die Mannen von Trainer Adam Kensy erspielten, konnten jedoch nichts Zählbares mitnehmen. Kurz vor der Pause gelang es nun doch: Hessenberger vollendete einen schön getretenen Freistoß per Kopf im Gehäuse von Asböck und stellte zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt auf 1:1. Daraufhin ging es mit dem Pausenpfiff in die Kabine.

Doppelschlag von Zivkovic

Nach Wiederanpfiff ging es so weiter wie vor der Pause. Marchtrenk hatte das Heft in der Hand und wollte unbedingt die Führung. Keine drei Minuten nach Spielbeginn der zweiten Hälfte legte Hamader nach einem Einwurf das Spielgerät perfekt auf Zivkovic, der nur noch einschieben musste. Marchtrenk hatte nun Blut geleckt und baute fünf Minuten nach dem 1:2 die Führung auf zwei Tore aus. Zivkovic fälschte einen Schuss seines Teamkollegen Brajkovic unhaltbar in die andere Ecke ab und machte seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag perfekt. Die Mannen von Trainer Sturm warfen nach dem Rückstand nochmal alles nach vorne, konnten jedoch nicht wirklich zwingend werden. Die Konter auf der Gegenseite konnten die Gäste nicht ausnutzen, um den Sack endgültig zuzumachen und so blieb es beim 1:3. Schiedsrichter Platzer beendete die Partie und besiegelte den dritten Sieg des SC Marchtrenk in Folge.

Helmut Puttinger (Co-Trainer SC Marchtrenk):

"Trotz eines schlechten Starts durch ein frühes Gegentor und der Verletzung von Kiyan kamen wir immer besser in die Partie und haben es am Ende souverän heimgespielt.“

