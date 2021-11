6:0 - Bad Leonfelden zerlegt BW-Linz Amateure!

Details Montag, 01. November 2021 08:57

Die SU Vortuna Bad Leonfelden führte die Blau-Weiß Linz Amateure in der zwölften Runde der Landesliga Ost nach allen Regeln der Kunst vor. Vor 250 Zuschauern gelang es der Hartl-Elf ihre offensiven Qualitäten auszuspielen und vollends zu überzeugen - man siegte schlussendlich mit 6:0.

Bad Leonfelden überrumpelt Blau-Weiß

Bereits nach drei Minuten klingelte es zum ersten Mal im Gehäuse der Gäste. Nach einem Stanglpass von David Radouch war Benjamin Freudenthaler zur Stelle und besorgte die frühe Führung (3.). Zehn Minuten später bereits der Doppelschlag: Pierre Romarick Beeh Beki Ndeck versuchte eine Freistoßflanke zu klären und verlängerte das Spielgerät vor dem einschussbereiten Mario Kunst in das Tor. Und auch der dritte Streich der Bad Leonfeldner ließ nicht lange auf sich warten. In der 19. Spielminute schlug Radouch erneut eine Freistoßflanke in den Strafraum und sorgte abermals für Furore im Blau-Weißen Luftraum, erneut zeigten sich die Gäste nachlässig und Stefan Berndorfer vollendete die Hereingabe zum 3:0. Die Gäste schienen bedient zu sein, immerhin hatten die Blau-Weißen aus drei wirklichen Chancen drei Tore kassiert und mussten zum Pausentee einen 3:0-Rückstand hinnehmen.

Galavorstellung geht weiter

Auch in Durchgang zwei machten die Gastgeber dort weiter wo sie aufgehört hatten. Vier Minuten nach Wiederanpfiff krönte David Radouch seine gute Tagesleistung mit einem Treffer. Radouch nahm sich die Kugel fast unbedrängt im Strafraum der Gäste an, tanzte noch zwei Gegenspieler aus, schickte mit einer Schussfinte Torwart Tokic in die falsche Ecke und schob ein zum 4:0. Die Offensivabteilung der Hartl-Elf war auch mit diesem komfortablen Zwischenstand nicht zufrieden, der eingewechselte Fabian Mühleder stellte nach Ilic Vorarbeit in der 61. Spielminute auf 5:0. Sieben Minuten darauf wurde Leon Ilic vom Vorbereiter zum Torschützen. Genannter Akteur verwandelte einen Freistoß von der Grundlinie direkt ins Netz. In der Schlussphase des Spiels schalteten die Hausherren einen Gang runter und zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Ergebnis, welches schlussendlich auch über die Zeit gerettet wurde.

Am nächsten Samstag reist Bad Leonfelden zum SC Marchtrenk, zeitgleich empfangen die Blau-Weiß Linz Amateure die ASKÖ Steinbach Schwertberg.

Stimme zum Spiel

Stefan Hartl (Trainer SU Bad Leonfelden):

„Das Ergebnis ist natürlich eine großartige Geschichte, ist aber vielleicht ein bisschen höher ausgefallen als der Spielverlauf sagte. Sicher war das ein gutes Spiel von uns, aber die Mannschaft hat noch mehr Potenzial. Diesmal haben wir halt schnell geführt und die Tore gemacht."

Die Besten:

SU Bad Leonfelden: Milan Nitriansky (IV), David Radouch (ST/ZOM)

Landesliga Ost: SU Vortuna Bad Leonfelden – FC Blau-Weiß Linz Amateure, 6:0 (3:0)

3 Benjamin Georg Freudenthaler 1:0

13 Eigentor durch Pierre Romarick Beeh Beki Ndeck 2:0

19 Stefan Berndorfer 3:0

49 David Radouch 4:0

61 Fabian Mühleder 5:0

68 Leon Ilic 6:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!