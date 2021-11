Dietach patzt wieder: ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk siegt trotz Unterzahl!

Details Montag, 01. November 2021 11:04

In der 12. Runde der Landesliga Ost war Tabellenführer Union Dietach zu Gast in der BreitenfellnerPersonal Arena in Marchtrenk. Im Vorfeld war ein Spiel auf hohem Niveau erwartet worden, dementsprechend hatten sich 250 Zuschauer versammelt, die schlussendlich nicht enttäuscht wurden. Die ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk siegte dank einer beherzten Mannschaftsleistung und einer ausgezeichneten ersten Hälfte letztlich mit 3:2.

Ramadani-Doppelpack vom Punkt schockt Dietach

Die Hausherren erwischten gegen den Ligaprimus einen wahren Traumstart - bereits nach 14 gespielten Minuten musste Dietach-Schlussmann Thallinger zum ersten Mal hinter sich greifen. Die Begic-Elf fuhr einen Konter wie aus dem Lehrbuch: Elvir Hasic servierte Albin Ramdani das Spielgerät auf der Brust, der leitete direkt weiter auf Marko Miljak, der das Leder in Torjäger-Manier an Thallinger vorbeischob. Die Gäste aus Dietach mussten im ersten Durchgang noch zwei weitere Dämpfer hinnehmen. Die Marchtrenker, wie beflügelt vom frühen Führungstreffer, bekamen nämlich gleich zwei Elfmeter zugesprochen, die Albin Ramdani beide verwertete und den Zwischenstand prompt auf 3:0 hochschraubte. Der zu Saisonbeginn in Marchtrenk gefürchtete Elfmeterfluch war mit dieser ersten Hälfte offiziell beendet.

Dietacher Offensiv-Feuerwerk prallt an Marchtrenker Defensive ab

In Durchgang zwei behielt die Partie ihr enorm hohes Niveau, Dietach kam sehr motiviert aus der Kabine und war drauf und dran ein furioses Comeback hinzulegen. Dies schien anfänglich auch zu gelingen: nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff zappelte der Ball nach einem Weitschuss von Mario Reiter bereits im Netz - Anschlusstreffer! Ähnlich gut ging es für die Gäste weiter. Der eingewechselte Dominik Marincic, nur drei Minuten am Platz, sah in der 71. Spielminute glatt-rot und musste nach einem Foul im Mittelfeld vorzeitig duschen gehen. Dietach hatte nun alle Trümpfe in der Hand und durfte bereits sechs Minuten nach dem Platzverweis den nächsten Treffer bejubeln - Alexander Thiel fälschte einen Weitschuss unhaltbar ab und musste zuschauen wie die Kugel ins Netz fällt, nur noch 3:2. Trotz Unterzahl und einem gewaltig starken Gegner aus Dietach konnte die Marchtrenker Hintermannschaft dichthalten und die mittlerweile knappe Führung über die Zeit retten.

Stimme zum Spiel

Rene Knogler (Sportlicher Leiter ASKÖ SV Marchtrenk):

„Ein hoch-zufriedenstellender Sieg gegen eine absolute Top-Mannschaft, natürlich mit viel Druck und fast einer halben Stunde in Unterzahl. Ich muss wirklich sagen, ein riesen, riesen, riesen Lob an die gesamte Mannschaft, was die gestern erspielt und erkämpft haben - ganz, ganz tolle Sache!“

Die Besten:

ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk: Albin Ramadani (ZOM), Manuel Hartig (TW), Pauschallob Viererkette

Union Dietach: Mario Reiter (ZM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!