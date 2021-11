ASKÖ Schwertberg gut in Form: knapper 1:0-Erfolg gegen Katsdorf

Details Montag, 01. November 2021 11:49

Die ASKÖ Schwertberg baute am vergangenen Wochenende ihre Ungeschlagen-Serie mit einem knappen 1:0-Sieg gegen die Union Katsdorf aus. Nach einer torlosen ersten Hälfte bündelten die Mannen von Matthias Lindtner die Kräfte und belohnten eine souveräne Tagesleistung mit einem Lucky-Punch zu Beginn der Schlussphase.

Torloses Treiben in Durchgang eins

Entgegen der Erwartungen begann das Schlusslicht aus Katsdorf relativ mutig. Man merkte, dass die Mannschaft von Mario Jaksch händeringend aus dem Tabellenkeller raus wollte und bereit war vor etwa 360 Zuschauern im Steinbach Stadion in Schwertberg alles für einen Punktgewinn zu geben. „Wir haben verabsäumt im Mittelfeld die Zweikämpfe anzunehmen, haben viele Räume dadurch aufgegeben und waren etwas überrascht vom Mut der Katsdorfer.", haderte Schwertberg-Coach mit der Herangehensweise seiner Mannschaft in Durchgang eins. Auch zwingende Torchancen waren Mangelware, lediglich vereinzelte Halbchancen auf beiden Seiten bekamen die anwesenden Fußballfans zu Gesicht - diese Gelegenheiten blieben jedoch allesamt erfolgslos, somit ging es mit einem Zwischenstand von 0:0 in die Kabinen.

Hoislbauer rettet Schwertberg

Schwertberg Coach Lindtner nutzte die Pause um einige taktische Veränderungen vorzunehmen, seine Mannschaft sollte höher attackieren und die Hintermannschaft der Gäste früh im Spielaufbau stören. Dies trug jedenfalls Früchte, Schwertberg wurde gefährlicher und kam immer mehr zu zwingenden Torchancen. In der 76. Spielminute, folgte dann die lang ersehnte Erlösung. Schwertberg-Keeper Niklas Rimser setzte mit einem weiten Abstoß Julian Riedl in Szene, dieser wurde wegen einer weiten Abseitsstellung, die bei einem Abstoß laut Regelbuch keine Rolle spielt, von der Katsdorfer Hintermannschaft völlig vernachlässigt und kann dadurch unbedrängt für Michael Hoislbauer auflegen, der das Leder schlussendlich im Gehäuse unterbrachte und die Führung markierte.

Am nächsten Samstag reist Schwertberg zu den FC Blau-Weiß Linz Amateure, zeitgleich empfängt Katsdorf den USV St. Ulrich.

Stimme zum Spiel

Matthias Lindtner (Trainer ASKÖ Steinbach Schwertberg):

„Wir wissen aus eigener Erfahrung wie es ist hinten drinnen zu stehen. Das war ein kampfbetontes Spiel, in dem wir das nötige Glück hatten. Wir haben den Sieg einfach extrem gewollt, haben alles dafür getan und haben es Gott sei Dank auch geschafft. Wir sind mega froh über die 20 Punkte die wir bisher sammeln konnten und sind insgesamt mit der Saison sehr zufrieden."

Die Besten:

ASKÖ Steinbach Schwertberg: Pauschallob

Union Katsdorf: Stephan Pichler (TW)

Landesliga Ost: ASKÖ Steinbach Schwertberg – Union Katsdorf, 1:0 (0:0)

76 Michael Hoislbauer 1:0

