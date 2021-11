Das Beste kommt zum Schluss: Union Katsdorf feiert ersten Saisonsieg!

Details Samstag, 06. November 2021 19:33

Mit viel Selbstvertrauen reiste der USV St. Ulrich nach dem Derbysieg gegen Neuzeug in der Vorwoche am heutigen Samstagnachmittag zum Schlusslicht nach Katsdorf. Schlussendlich wurde aus einem vermeintlichen Pflichtsieg eine bittere Niederlage - die Union Katsdorf siegte im letzten Spiel der Hinrunde auf heimischem Terrain mit 3:1.

Hausherren vom Punkt zur Führung

150 Zuschauer hatten sich in der Lettner-Fiedler Arena versammelt und mussten nicht lange auf den ersten Treffer warten. USV-Verteidiger Patrick Mayr bringt in letzter Not Daniel Brandstetter, dessen folgender Abschluss nur knapp am Tor vorbeisegelte, zu Fall - Schiedsrichter Ljubas zeigt auf den Punkt und zeigt Mayr den in dieser Situation etwas umstrittenen gelben Karton. Marcel Pichler, der in der Vorwoche nach einem Kreuzbandriss sein Comeback gegeben hatte, verwertete den fälligen Strafstoß humorlos in die Tormitte, 1:0 für die Gastgeber. Eine wichtige frühe Führung, die den fortan tiefstehenden Katsdorfern in die Karten spielte. Auch wenn die Gäste in der folgenden Phase des Spiels etwas besser im Spiel waren, klingelte es in der 34. Spielminute wieder im Gehäuse der Pilz Elf. Konstantin Gradl mit einem fatalen Fehler im Spielaufbau, Dusan Zuza erläuft sich die Kugel und schließt dankend zum 2:0 ab.

Gebrauchter Tag für St. Ulrich

Die Gäste kamen nach dem Seitenwechsel gut aus der Kabine und drückten Katsdorf weit in die eigenen Reihen zurück. Der Start in Durchgang zwei war geglückt, als Nico Steinmassl nur fünf Minuten nach Weideranpfiff die Kugel im Tor der Katsdorfer versenkte. Schiedsrichter Ljubas machte dem Ulricher Jubel jedoch einen Strich durch die Rechnung, Foul von Steinmassl - kein Tor. Die Bemühungen der Gäste blieben erfolgslos, entgegen des Spielverlaufs war es wieder die Jaksch-Elf, die jubeln durfte. Nach einer Freistoßflanke von David Dutzler verlängerte David Hofer das Spielgerät und lenkte es über Schlussmann Mitterbauer in die Maschen. Erst in der 88. Spielminute fiel schließlich der erste und einzige Treffer auf der anderen Seite: Christoph Kugfarth spielte einen Eckball kurz auf den eingewechselten Arslan Nesimovic, der die Kugel gefühlvoll an Freund und Feind vorbeischoss und den 3:1-Endstand perfekt machte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2022 empfängt Katsdorf dann im nächsten Spiel den SK ADmira Linz, während der USV St. Ulrich am gleichen Tag bei den FC Blau-Weiß Linz Amateure antritt.

Stimme zum Spiel

Mario Jaksch (Trainer Union Katsdorf):

„Wir haben heute im Gegensatz zu den letzten Spielen das Glück auf unserer Seite gehabt. Ich muss der Mannschaft wirklich ein Kompliment aussprechen, sie haben gekämpft und jeder wollte unbedingt gewinnen. Wir haben das auch angesprochen, dass ein Sieg ganz wichtig für die Vorbereitung und eventuelle Transfers wäre. Ich bin stolz auf die kämpferische Leistung und auch auf die Defensivleistung. Der Sieg geht meiner Meinung nach auch in der Höhe völlig in Ordnung."

Die Besten:

Union Katsdorf: David Schatz (LV), Dusan Zuza (LF)

USV St. Ulrich: Maximilian Dutzler (ZM)

Landesliga Ost: Union Katsdorf – USV St. Ulrich, 3:1 (2:0)

5 Marcel Pichler 1:0

34 Dusan Zuza 2:0

65 Dusan Zuza 3:0

88 Arslan Nesimovic 3:1

